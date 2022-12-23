Где отмечать будете? ТОП-5 бюджетных мест для незабываемой встречи Нового года

До самой волшебной ночи года осталось несколько дней, а вы еще не позаботились о праздничном туре? Эксперт подсказал недорогие направления для тех, кто любит откладывать на потом.

Россиянам свойственно думать, что цены на новогодний отдых сильно кусаются. Чем ближе день Х, тем острее встает вопрос о месте его проведения. Однако, решение есть. Менеджер по туризму Алексан Мкртчян поделился с 5-tv.ru секретными бюджетными локациями, в которых вы сможете провести один из лучших праздников в своей жизни. Успевайте запрыгнуть в последний вагон!

Москва

Как ни странно, встреча Нового 2023 года в столице получается на порядок дешевле. В современных реалиях гостей в городе стало меньше, и это отразилось на сумме проживания.

«Большинство москвичей покидает Москву, уезжает в тот же Петербург, где цены очень высокие. А вместе с тем, в Москву в этом году иностранцы почти не приезжают», — объяснил Мкртчян.

Именно поэтому у россиян появился уникальный шанс отдохнуть в трех-четырех звездочном отеле, заплатив за него всего две-четыре тысячи в сутки. Несколько лет назад за проживание надо было переплатить 50%. Ну а скучно в столице точно не будет: Москва славится своими гуляниями и украшениями.

«Вы знаете, что Москва связана по железной дороге либо автобусным сообщением, либо авиа почти со всеми уголками РФ. Можно сейчас отдохнуть неделю за 10-12 тысяч рублей с человека с двух, а то и с трехразовым питанием, зависит от звездности отеля, и с экскурсиями», — уверяет специалист.

Адыгея

Если из шумного мегаполиса хочется убежать в горы, то лучшим направлением будет Адыгея. Из-за того, что ближайший к республике краснодарский аэропорт закрыт, цены в регионе опустились на 70%. С выездом из разных городов в точку назначения можно попасть за 12-16 тысяч рублей.

«И это с двухразовым питанием, с экскурсией и встречей нового года с 29 декабря по 5 января в горах Адыгеи. Там источники теплые, красивая природа, снег и очень вкусная кухня к вашим услугам за небольшие деньги», — отметил эксперт.

Крым

На третье место эксперт по туризму поставил Крым. По его словам, это направление стало дешевле в два раза, опять же, из-за закрытия местного аэропорта. Цены на Новый год в Крыму с проживанием в отеле с двухразовым питаем и интереснейшими экскурсиям по винным хозяйствам колеблются в районе 10-12 тысяч.

«Ну и добавьте дорогу, а дорога стоит недорого. Можно найти плацкарт из Москвы за две тысячи рублей в одну сторону. Билеты, кстати, до сих пор в наличии есть», — заинтриговал Алексан.

Сочи

Четвертое место рейтинга занял город Сочи, однако есть нюанс. Специалист объяснил, что для бюджетного отдыха стоит отдать предпочтение проведению праздников в Адлере, а не на Красной поляне, где цены взлетели на 30-40%.

«Тот же Адлер, где можно найти размещение за три тысячи рублей в сутки на двоих. И ездить в горы кататься на лыжах. Вы потеряете час-полтора на дорогу, зато выиграете в цене десятки тысяч рублей», — подсказывает менеджер по туризму.

Казань

Столица Татарстана — интереснейший город для встречи 2023 года. По сравнению с прошлогодним праздником, проживание в отеле здесь стало дешевле на 30%.

«Казанский Кремль, большая интересная встреча Нового года с татарским Дедом Морозом. Как ни странно, это крупный город, но это деловой центр. Так как бизнесмены не приедут на Новый год, казанские отели тоже опустили цены», — признается Мкртчан.

Казань имеет авиасообщение со многими городами России. В нее можно попасть по железным путям. Цена без учета затрат на дорогу на пять-шесть дней здесь составит также в районе 12 тысяч на человека. За эту сумму вы будете обеспечены двухразовым питанием из вкуснейшей национальной кухни.

В заключение менеджер по туризму подчеркнул, что при выборе любого направления стоит отталкиваться от дат планируемого путешествия. Вы минимизируете удар по кошельку, если распланируете отправку до или после Нового года. Так праздничный тур получится дешевле, и вы избежите наценок.

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