Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» проконтролирует звездная тиражная комиссия

В состав тиражной комиссии, которая проконтролирует розыгрыш «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» войдут звезды российского телевидения и спорта — телеведущий Сергей Малоземов, олимпийская чемпионка Алла Шишкина, а также юрист Дмитрий Липин. Об этом сообщается в пресс-релизе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей «Столото».

В прямом эфире федерального телеканала обладатели денежных и других призов определятся 1 января 2023 года. В розыгрыше будет разыгран самый крупный главный приз среди всех всероссийских лотерей — один миллиард рублей. Всего в новогоднем тираже «Русского лото» будет разыгрываться более двух миллиардов рублей.

«Новогодний миллиард» от «Русского лото» — самый ожидаемый тираж года, в котором участвуют миллионы людей и разыгрывается главный приз в 1 миллиард рублей. Это самый крупный размер приза среди всех лотерей в стране. Не удивительно, что к работе тиражной комиссии 1 января традиционно будет обращено пристальное внимание. Я и мои коллеги в составе комиссии обеспечим общественный контроль за розыгрышем, чтобы участники были уверены в честности и прозрачности розыгрыша. Обязательно проверим каждый бочонок и проследим за соблюдением одного из главных принципов проведения лотерей — случайности формирования выигрышной комбинации, что означает, что каждый конкретный выигрыш был абсолютно случаен», — подчеркнул член тиражной комиссии, телеведущий Сергей Малоземов.

Задачей тиражной комиссии, так же как и во всех остальных розыгрышах, является контроль за случайностью формирования выигрышной комбинации, а также за корректностью проведения розыгрыша в целом. В рамках новогоднего тиража «Русского лото» тиражная комиссия, как и в любом другом розыгрыше, проверит бочонки и мешок на интактность, комплектность и отсутствие температурных аномалий. Так же как и всегда, это даст участникам возможность удостовериться в том, что выигрышная комбинация сформирована непреднамеренно или, другими словами, случайным образом. По итогам розыгрыша и в случае отсутствия нарушений тиражная комиссия подпишет протокол, на основании которого тираж будет считаться состоявшимся.

Для создания полной прозрачности розыгрыша будут применены дополнительные меры к контролю за проведением тиража «Новогоднего миллиарда». В частности, кроме независимой системы контроля, которая установлена у организатора лотереи «Русское лото», а именно — Министерство спорта Российской Федерации, тиражная комиссия и контроль со стороны Федеральной налоговой службы, будут приглашены независимые эксперты.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней России с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва — таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.