Ангар с сотнями газовых баллонов загорелся в Москве, слышны взрывы

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 93

На место пожара на территории Всероссийского института легких сплавов отправилось множество сотрудников МЧС.

Ангар с сотнями газовых баллонов загорелся в Москве, слышны взрывы

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Ангар с сотнями газовых баллонов загорелся на территории Всероссийского института легких сплавов (ВИЛС) в Москве. О подробностях происшествия сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительной информации, на территории ВИЛС слышны взрывы. В горящем ангаре хранятся 400 баллонов с газом, еще 800 находятся снаружи.

Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров, возгоранию присвоена первая категория сложности.

По информации МЧС, горит здание по адресу улица Горбунова, дом 2. Сообщение о возгорании поступило в 21:43. Сведений о пострадавших пока не поступало. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, следуют дополнительные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что частный дом взорвался и сгорел под Петербургом из-за непотушенной сигареты.

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