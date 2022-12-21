Частный дом взорвался и сгорел под Петербургом из-за непотушенной сигареты
По данным спасателей, в результате уничтожившего здание происшествия никто не пострадал.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Денис Бочаров; 5-tv.ru
Частный дом под Петербургом полностью уничтожен в результате пожара и взрыва.
Причиной произошедшего, по предварительным данным, стала непотушенная сигарета.
Но, похоже, курильщику удалось бежать из горящего здания. По данным спасателей, пострадавших нет.
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