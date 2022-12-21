Частный дом взорвался и сгорел под Петербургом из-за непотушенной сигареты

Частный дом под Петербургом полностью уничтожен в результате пожара и взрыва.

Причиной произошедшего, по предварительным данным, стала непотушенная сигарета.

Но, похоже, курильщику удалось бежать из горящего здания. По данным спасателей, пострадавших нет.