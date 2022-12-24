Невеста Волочкова высмеяла правило первой брачной ночи: «Нужно проверить сначала»

Бывшая прима Большого театра выходит замуж, она влюблена и бесконечно счастлива. Проверку ее избранник, очевидно, прошел на твердую пятерку!

Балерина Анастасия Волочкова громко смеялась и размахивала руками, комментируя ханжеский, на ее взгляд, подход к вопросу женской порядочности. Да, имеются в виду сексуальные отношения с мужчиной до официального заключения брака. Готовиться к свадьбе (этим, к слову, артистка сейчас и занимается) и надеяться на лучшее в плане будущей интимной жизни — ничего более нелепого и придумать нельзя, уверена она.

23 декабря состоялся музыкальный фестиваль «Новое Радио ДВИЖ», в рамках которого выступила перед зрителями и Анастасия Волочкова. Бывшая прима Большого театра исполнила песню: по собственным словам, посодействовала организаторам шоу в идее объединения россиян праздником, подарила позитивные эмоции в непростые времена. И небольшое интервью — 5-tv.ru.

Позитивными эмоциями и только ими, настаивает балерина, должна быть полна и спальня любого человека. Иначе полноты жизни и прелести романтических чувств не оценить! Любовь без секса, полагает селебрити, возможна, но секс без радости и вдохновения — это катастрофа. А откладывание до первой брачной ночи — огромный риск и даже глупость.

«В сексе важна полная гармония. Конечно, важно, чтобы мужчина был сексуальным, конечно, нужно проверить сначала, какие у тебя с этим мужчиной будут взаимодействия. Когда говорят, что до брачной ночи нельзя заниматься сексом… Полная фигня! Потому что когда женщина выходит замуж и потом понимает, что у ее мужчины, ну, не стоит… Я говорю, как есть! Что с ним делать потом всю жизнь?! Все должно быть гармонично — я живу так!» — заявила Волочкова.

В январе балерина собирается сыграть свадьбу с новым избранником. Им стал загадочный рыжебородый господин по имени Дмитрий, профессиональный кондитер. Сердце танцовщицы он покорил добротой и страстью к сюрпризам. Мужчина пришел в гости к даме в костюме Деда Мороза с мешком подарков. А потом зашлифовал эффект преподнесенными во время спектакля пуантами из сахара. И, очевидно, оправдал все остальные ожидания артистки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где и когда 46-летняя Анастасия Волочкова впервые пойдет под венец.