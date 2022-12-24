Невеста Волочкова высмеяла правило первой брачной ночи: «Нужно проверить сначала»

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 871

Балерина Волочкова о запрете на секс до свадьбы: Мужчину нужно сначала проверить

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Бывшая прима Большого театра выходит замуж, она влюблена и бесконечно счастлива. Проверку ее избранник, очевидно, прошел на твердую пятерку!

Балерина Анастасия Волочкова громко смеялась и размахивала руками, комментируя ханжеский, на ее взгляд, подход к вопросу женской порядочности. Да, имеются в виду сексуальные отношения с мужчиной до официального заключения брака. Готовиться к свадьбе (этим, к слову, артистка сейчас и занимается) и надеяться на лучшее в плане будущей интимной жизни — ничего более нелепого и придумать нельзя, уверена она.

23 декабря состоялся музыкальный фестиваль «Новое Радио ДВИЖ», в рамках которого выступила перед зрителями и Анастасия Волочкова. Бывшая прима Большого театра исполнила песню: по собственным словам, посодействовала организаторам шоу в идее объединения россиян праздником, подарила позитивные эмоции в непростые времена. И небольшое интервью — 5-tv.ru.

Позитивными эмоциями и только ими, настаивает балерина, должна быть полна и спальня любого человека. Иначе полноты жизни и прелести романтических чувств не оценить! Любовь без секса, полагает селебрити, возможна, но секс без радости и вдохновения — это катастрофа. А откладывание до первой брачной ночи — огромный риск и даже глупость.

«В сексе важна полная гармония. Конечно, важно, чтобы мужчина был сексуальным, конечно, нужно проверить сначала, какие у тебя с этим мужчиной будут взаимодействия. Когда говорят, что до брачной ночи нельзя заниматься сексом… Полная фигня! Потому что когда женщина выходит замуж и потом понимает, что у ее мужчины, ну, не стоит… Я говорю, как есть! Что с ним делать потом всю жизнь?! Все должно быть гармонично — я живу так!» — заявила Волочкова.

В январе балерина собирается сыграть свадьбу с новым избранником. Им стал загадочный рыжебородый господин по имени Дмитрий, профессиональный кондитер. Сердце танцовщицы он покорил добротой и страстью к сюрпризам. Мужчина пришел в гости к даме в костюме Деда Мороза с мешком подарков. А потом зашлифовал эффект преподнесенными во время спектакля пуантами из сахара. И, очевидно, оправдал все остальные ожидания артистки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где и когда 46-летняя Анастасия Волочкова впервые пойдет под венец.

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
68.68
-3.45 73.04
-3.60
🧙‍♀ Гороскоп на 24 декабря для всех знаков зодиака

Последние новости

8:23
Путин выразил надежду на исполнение гособоронзаказа в 2023 году в полном объеме
8:00
🧙‍♀ Гороскоп на 24 декабря для всех знаков зодиака
7:55
Невеста Волочкова высмеяла правило первой брачной ночи: «Нужно проверить сначала»
7:26
При пожаре в доме престарелых в Кемерово погибли 20 человек — все подробности трагедии
7:16
Как новогодняя ночь и праздничный стол угрожают здоровью детей — мнение врача
6:57
Кому-то летать, кому-то — приземлиться: астрологический прогноз на 2023 год

Сейчас читают

При пожаре в доме престарелых в Кемерово погибли 20 человек — все подробности трагедии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака
Ефим Шифрин рассказал о том, кто вызывает у него уважение
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023