Россия сохранит объем прокачки нефти через Украину

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 20

Замглавы МИД Галузин: РФ сохранит объем прокачки нефти через Украину в следующем году

Россия сохранит объем прокачки нефти через Украину

Фото: www.globallookpress.com / Wang Yunlong

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Показатели по прокачке «черного золота» будут на уровне текущего года.

Объем прокачки нефти через Украину Россия планирует сохранить. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин. С его слов, об этом также утверждал президент «Транснефти» Николай Токарев.

«Президент „Транснефти“ Николай Токарев сообщил, что в следующем году объем прокачки нефти по южной ветке нефтепровода „Дружба“ в Венгрию, Словакию и Чехию сохранится на уровне этого года», — сказал Галузин.

Он добавил, в январе грядущего года тарифы на прокачку «черного золота» через трубопровод «Дружба» вырастут. В ноябре «Транснефть» подтверждала получение соответствующего уведомления от «Укртранснафты».

Перед этим сообщалось, что в Евросоюзе (ЕС) Словакии разрешили экспорт нефтепродуктов из российского топлива, несмотря на ограничительные меры. Так, страну не коснутся санкции, вступающие в силу в феврале следующего года. В частности, поставки продукции в Незалежную продолжит нефтеперерабатывающий завод Slovnaft.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кому Россия не будет поставлять энергоресурсы.

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