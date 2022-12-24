Не узнать: Мария Захарова опубликовала архивное детское фото в день рождения

Дипломат пошла в профессию по стопам родителей, которые работали в Китае.

Детское фото из семейного архива в день рождения опубликовала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она трогательно подписала снимок в Telegram.

«Кто сказал, что День рождения — грустный праздник? Просто надо смотреть на жизнь с интересом. Я бы даже сказала, с задором», — написала дипломат.

Марии Захаровой исполнилось 47 лет. Ее отец был дипломатом и востоковедом, поэтому детство прошло в Пекине, мама работала там же в посольстве. В 1998 году представитель внешнеполитического ведомства РФ окончила факультет международной журналистики МГИМО по специальностям «Востоковедение» и «Журналистика», в студенческие годы работала в пресс-центре МИД России.

Сейчас дипломат активно высказывается по украинскому конфликту, критикуя коллег Незалежной и не только. В частности, можно выделить ноябрьскую ситуацию, когда постпред Украины при ООН Сергей Кислица перешел на личности.

Он показал в социальных сетях средний палец, заявив, что слушать коллегу с российской стороны «одна из самых ужасных обязанностей». Захарова в ответ на это отметила, что представители киевского режима «идут на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в МИД РФ высмеяли новый флаг Украины.