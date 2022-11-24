«Стал их позорным символом»: Захарова жестко ответила киевскому режиму за оскорбление дипломатов

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 48

Захарова раскритиковала украинского постпреда при ООН Кислицу за оскорбление дипломатов РФ

«Стал их позорным символом»: Захарова жестко ответила киевскому режиму за оскорбление дипломатов

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Представители украинской стороны продолжают совершать опрометчивые поступки.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова раскритиковала постпреда Украины при ООН Сергея Кислицу за хамство в отношении российских дипломатов.

Захарова напомнила, что по завершении заседания Совета Безопасности ООН представитель от Незалежной перешел на личности, показав в Twitter снимок со средним пальцем, а также написав под фото, что слушать коллегу из РФ «одна из самых ужасных обязанностей».

«Все, что осталось киевскому режиму, характерными чертами которого давно стали продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость. Идут на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом», — говорится в Telegram представителя российского МИДа.

Закрытые консультации Совбеза ООН проходили в Нью-Йорке. Обсуждался вопрос о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), якобы экспортируемых Ираном в Россию для применения в Самостийной. Киев призвал специалистов ООН посетить Украину для подтверждения этого факта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чего Россия ждет от ООН.

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«Стал их позорным символом»: Захарова жестко ответила киевскому режиму за оскорбление дипломатов

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