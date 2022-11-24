«Стал их позорным символом»: Захарова жестко ответила киевскому режиму за оскорбление дипломатов

Представители украинской стороны продолжают совершать опрометчивые поступки.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова раскритиковала постпреда Украины при ООН Сергея Кислицу за хамство в отношении российских дипломатов.

Захарова напомнила, что по завершении заседания Совета Безопасности ООН представитель от Незалежной перешел на личности, показав в Twitter снимок со средним пальцем, а также написав под фото, что слушать коллегу из РФ «одна из самых ужасных обязанностей».

«Все, что осталось киевскому режиму, характерными чертами которого давно стали продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость. Идут на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом», — говорится в Telegram представителя российского МИДа.

Закрытые консультации Совбеза ООН проходили в Нью-Йорке. Обсуждался вопрос о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), якобы экспортируемых Ираном в Россию для применения в Самостийной. Киев призвал специалистов ООН посетить Украину для подтверждения этого факта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чего Россия ждет от ООН.