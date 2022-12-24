Королевский пинок: британского принца выгнали из дворца на фоне секс-скандала

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 86

The Sun: Карл III выгнал из дворца младшего брата принца Эндрю на фоне секс-скандала

Королевский пинок: британского принца выгнали из дворца на фоне секс-скандала

Фото: www.globallookpress.com / Jasmine Leung

Читайте нас в: Дзен Новости

Ранее член королевской семьи пытался замять дело финансовым способом, но положение это не спасло.

Король Великобритании Карл III выгнал из Букингемского дворца младшего брата, принца Эндрю. Теперь ему не разрешено иметь офис в здании и указывать где-либо его адрес, сообщила газета The Sun.

Как известно, всему этому предшествовал громкий сексуальный скандал. Восемь лет назад одна из правозащитниц, 39-летняя Вирджиния Джуффре, обвинила его в изнасиловании, в том числе в особняке миллиардера Джеффри Эпштейна. Она утверждала, что надругательство член монаршей семьи совершил, когда ей было всего 17 лет, и это повторялось несколько раз.

В итоге на фоне всей затянувшейся истории принца лишили воинских званий и титула «Его королевское высочество» и даже охраны. А в феврале этого стало известно, что Эндрю заплатил миллионы фунтов стерлингов и заключил с Джуффре досудебное соглашение, чтобы замять дело, при этом ответственности так и не признал.

Принц Эндрю, младший брат короля Карла III; Фото: www.globallookpress.com / I–Images

Но никакие меры не спасли положение монаршей особы — Карл проявил королевскую жесткость, выгнав брата из дворца. И момент выдался подходящий — как раз после того, как королева-консорт Камилла в чине полковника гренадерской гвардии заменила принца Эндрю на церемонии по случаю дня рождения короля.

«Любое присутствие принца Эндрю во дворце официально закончилось. Король ясно дал понять, что тот не выполняет королевские обязанности. Он теперь сам по себе», — сообщил источник изданию.

Между тем у опального принца в ближайшее время все-таки будет возможность выйти в свет. По информации издания, он посетит королевский рождественский прием в Сандрингемском дворце. Видимо, это все, на что теперь может рассчитывать Эндрю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Карл III после скандала с принцем Гарри выдал Кейт и Уильяму новые титулы.

+1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
68.68
-3.45 73.04
-3.60
🧙‍♀ Гороскоп на 24 декабря для всех знаков зодиака

Последние новости

19:00
«Старая система»: экс-офицер разведки США предрек крах ПВО Patriot на Украине
18:42
«Человек-музыка»: каким даром обладал погибший от рака Пономаренко
18:31
В МЧС назвали предварительную причину пожара в доме престарелых в Кемерове
18:18
Королевский пинок: британского принца выгнали из дворца на фоне секс-скандала
18:02
Германии предрекли участь государства-банкрота
17:54
Российские войска уничтожили склад боеприпасов в районе Новоселовки

Сейчас читают

Новикова рассказала о последней встрече с Пономаренко: «Даже не узнала его»
«Он испытывал жуткие боли»: какими были последние дни жизни Пономаренко
Бандурин рассказал, где состоятся похороны погибшего от рака Александра Пономаренко
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023