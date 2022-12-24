Германии предрекли участь государства-банкрота

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Вице-спикер бундестага заявил, что ФРГ рискует стать государством-банкротом

Германии предрекли участь государства-банкрота

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

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Немецкий политик Вольфганг Кубики призвал принимать срочные меры по спасению страны, иначе «дела пойдут совсем плохо».

Германии грозит участь государства-банкрота из-за энергетических проблем и других внутренних сложностей. Об этом заявил вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики в интервью Bild.

«Если мы продолжим в том же духе, захотим годами выплачивать энергетическое вспомоществование, тогда нам хоть и не грозит государственный социализм, но государственное банкротство», — отметил он.

Кубики отметил, что 110 миллиардов евро, на которые планируется закупка энергоресурсов после отказа властей страны приобретать их у России, будут взяты из других статей бюджета ФРГ. Это значит, что там их может быть недостаточно, подчеркнул политик.

По признанию Кубики, его приводит в бешенство решение руководства страны отказаться от атомной энергетики и добычи газа в шельфах даже в той сложной ситуации, в которой Германия оказалась сейчас. Политик призвал принимать срочные меры по спасению страны, иначе «дела пойдут совсем плохо».

Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о двукратном росте количества выдаваемых немцам разрешений на пересечение границы России. По словам главы региона, жители Германии приезжают в российский регион, чтобы перезимовать, пока у них родине установились непомерно высокие цены на коммуналку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многие жители Германии заключают пари — кто дольше продержится без отопления.

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