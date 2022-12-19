Немцы заключают пари: кто дольше продержится без отопления

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Руководитель Федерального сетевого агентства признался, что и сам участвовал в соревнованиях как можно дольше выдержать холод в квартире.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Германии энергетический кризис дал повод немцам проверить себя на прочность. Многие жители заключают пари — кто дольше продержится без отопления.

Об этом в интервью газете Süddeutsche Zeitung сообщил руководитель Федерального сетевого агентства — оно регулирует энергорынок страны.

Глава ведомства - Клаус Мюллер - признался, что и сам участвовал в соревнованиях как можно дольше выдержать холод в квартире.

Пока ситуация под контролем, говорят в Берлине, но что будет в январе–феврале прогнозировать сложно. Из-за резкого похолодания запасы газа в хранилищах Германии быстро сокращаются.

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Немцы заключают пари: кто дольше продержится без отопления

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