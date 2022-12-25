Обманувшего сына Олега Табакова директора «МосАвтоДилера» арестовали

Директора компании «МосАвтоДилер» Ярослава Коротких арестовали в рамках уголовного дела о мошенничестве, ему избрали меру пресечения в виде заключения под страду сроком до 7 февраля. Пострадавшими от действий предпринимателя числятся десятки людей по всей стране, в том числе, сын покойного режиссера Олега Табакова Антон. Кадры из зала суда оказались в распоряжении 5-tv.ru.

В своих заявлениях в полицию жертвы мошенничества сообщали, что Коротких оставил их без денег и обещанных машин. Потерпевшие обращались к нему, чтобы купить подержанный автомобиль за рубежом, вносили стопроцентную предоплату. Позже начинались безуспешные попытки выяснить, почему договор не исполнен.

По данным следствия, Коротких не пропадал совсем, он пытался выкрутиться, объяснял задержки с поставками перебоями в логистике. При этом бизнесмен продолжал принимать новые заявки и оплату своих «услуг» до самого момента задержания. Антон Табаков потерял миллион рублей, обратившись в «МосАвтоДилер». О таком ущербе заявил актер в своем обращении к правоохранителям. Получив деньги, сотрудники компании перестали выходить на связь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему не стоит шутить над телефонными мошенниками. Как известно, троллинг «представителей банка», пытающихся отнять сбережения граждан, стал весьма популярен. Над ними смеются, разговоры записывают, делятся контентом в социальных сетях. Но оказывается, у такого юмора есть риски — преступники придумали свои способы отомстить обидчикам.