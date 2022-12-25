Германия может стать «газовым вассалом» Катара

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 40

Die Welt: ФРГ может стать зависима от Катара из-за отказа от газа из России

Германия может стать «газовым вассалом» Катара

Фото: www.globallookpress.com / Danny Gohlke

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Немецкая сторона стала заложницей ситуации из-за контракта с Дохой по поставкам газа.

Германия может оказаться во власти Катара, стремясь возместить нехватку «голубого топлива» после отказа от российских энергоносителей. Об этом сообщает издание Die Welt.

По мнению журналистов, на фоне энергокризиса страны Персидского залива получили больше власти. В частности, Катар, который стал крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ).

Однако немецкая сторона рискует потерять Катар в качестве партнера на фоне разразившегося скандала с участием бывшей замглавы Европейского парламента (ЕП) Евы Кайли.

При этом ЕП предпринимал попытки запрета лоббистам Катара получить доступ к расследованию по делу Кайли. В конечном итоге Доха была недовольна, пригрозив «негативными» последствиями.

«Маленький эмират откровенно угрожает Европе перекрыть газовый кран», ― отмечают обозреватели издания.

В результате Германия стала заложником ситуации, потому что недавно заключила с Дохой контракт на поставку двух миллионов тонн СПГ с 2026 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Германии предрекли участь государства-банкрота.

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