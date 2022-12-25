Распутина восемь лет не может навестить могилу матери на Украине

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 29

Однако Маша Распутина нашла человека, который ежедневно ухаживает за захоронением и высылает ей фотографии.

Распутина восемь лет не может навестить могилу матери на Украине

Фото: Георгий Куролесин / ТАСС

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Маша Распутина уже восемь лет не может приехать на Украину и проведать могилу любимой матери. Раньше артистка вместе с мужем каждый год ездила на малую родину и первым делом проведывала маму. Однако сейчас такая поездка небезопасна.

Певица призналась, что этот вопрос страшно ее мучает и она каждый день молится за упокой души матери.

«Конечно, мне очень тяжело из-за этого. Раньше мы каждый год бывали на Украине. Первым делом заезжали на кладбище. Теперь мне остается только молиться за маму каждый день. А что мне еще остается делать? Каждый человек должен молиться за упокой души своих родственников», — разоткровенничалась Распутина в беседе с МК.RU.

Однако Маша Распутина нашла выход: ухаживать за могилой ее матери вызвался местный священник. Он регулярно прибирает захоронение и присылает звезде фотографии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Маша Распутина пожаловалась на несчастное материнство. По словам певицы, обе дочери совершенно ее не слушают.

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