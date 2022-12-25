Маша Распутина несчастна как женщина: «Ни одна из дочерей меня не слушает»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 147

Дочери не слушают певицу Машу Распутину: Я для них не стала авторитетом

Маша Распутина несчастна как женщина: «Ни одна из дочерей меня не слушает»

Фото: Шеметов Максим / ТАСС

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Артистка пожаловалась на наследниц, которые из-за бунтарского характера то и дело попадают в неприятности.

Певица Маша Распутина считает себя несчастливой матерью. Артистка призналась, что дочери совершенно равнодушны к ее советам, отчего оказываются в неприятных ситуациях. Но и жизненный опыт не учит девушек прислушиваться к мудрой родительнице. Более того, сложности преодолевать они тоже предпочитают самостоятельно, не позволяя вмешиваться звездной маме.

«Почему я как женщина несчастна наполовину? Потому что ни одна из дочерей меня не слушает. Ни одна из них никогда не прислушивалась ко мне. Для меня это загадка, почему я для них не стала авторитетом. Хотя я всегда все делала для них», — сказала Распутина в интервью «МК».

У певицы две дочери. Старшую Лидию она родила в 1985 году в браке с продюсером Владимиром Ермаковым. В 2000 году на свет появилась младшая наследница звезды Мария. Ее отец — нынешний супруг Распутиной, бизнесмен Виктор Захаров. Лидия, по словам знаменитости, более сознательна и добра к ней, с годами она стала мудрее и поняла ценность материнских советов.

Что же касается Марии — родители просто не знают, как с ней сладить. Как известно, в студии Андрея Малахова в прошлом году девушка заявила, что папин сын Роман Захаров домогался ее, поднимал руку и угрожал. По словам Марии, брат мечтал быть ее первым мужчиной и делал непристойные предложения, когда ей было 17 лет. Мама, узнав правду, якобы ничего не сделала, а отец просто не поверил.

Роман Захаров, комментируя ситуацию, говорил — Маша Распутина никогда не обременяла себя воспитанием, предпочитала петь и тусоваться со знаменитыми коллегами. С его отцом она не расписана официально, и если скандал не разрешится, «вылетит из дома». Стоит отметить, Лидия тоже нечасто видится с мамой, так как живет в интернате и периодически проходит лечение в психиатрической клинике. У женщины в периоды обострения ментального недуга появляются галлюцинации.

Распутина не представляет, что делать с непослушными дочками. Переживает, так как не может «вытащить из омута» младшую, радуется, что хотя бы старшая «смирилась». Почему отношения с наследницами так сложны, певица не понимает.

Ранее, писал 5-tv.ru, муж Маши Распутиной назвал жизнь с ней наказанием свыше и расплатой за грехи.

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