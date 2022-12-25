«Какая-то чухня»: Волочкова ответила Кушанашвили на обвинение в алкоголизме

Знаменитая балерина не спешит комментировать свою жизнь, которая остается за кулисами.

Скандальный журналист Атар Кушанашвили в одном из интервью намекнул, что артистка балета Анастасия Волочкова излишне увлекается алкоголем. Бывшая прима Большого театра в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru ответила недоброжелателю на обвинение.

«Про меня уже столько сказано, рассказано и инсинуировано. Вы понимаете, у меня есть свое дело. Я сейчас еду на репетицию. У меня в среду два спектакля в один день», — сообщила танцовщица.

Звезда шоу-бизнеса объяснила, что желающих попасть на ее благотворительный спектакль оказалось в три раза больше, чем может вместить зрительский зал. Волочкова расстроена тем фактом, что журналисты цепляются за ее личные дела, но не интересуются искусством.

«Вот эти все рассказчики и осудители, они бы посмотрели, что они потребляют. Люди добрые, пожалуйста, все, что я делаю вне сцены и балетного зала, я делаю потому что я хочу и делаю это у себя дома. Мои золотые, вас творчество мое не интересует, а какая-то чухня…» — в растроенных чувствах завершила разговор знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал о новой зависимости Анастасии Волочковой. Балерину потянуло на сладенькое, и она готовится к свадьбе с кондитером.