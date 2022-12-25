«Какая-то чухня»: Волочкова ответила Кушанашвили на обвинение в алкоголизме
Волочкова в ответ на обвинения в алкоголизме посоветовала Кушанашвили следить за собой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru
Знаменитая балерина не спешит комментировать свою жизнь, которая остается за кулисами.
Скандальный журналист Атар Кушанашвили в одном из интервью намекнул, что артистка балета Анастасия Волочкова излишне увлекается алкоголем. Бывшая прима Большого театра в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru ответила недоброжелателю на обвинение.
«Про меня уже столько сказано, рассказано и инсинуировано. Вы понимаете, у меня есть свое дело. Я сейчас еду на репетицию. У меня в среду два спектакля в один день», — сообщила танцовщица.
Звезда шоу-бизнеса объяснила, что желающих попасть на ее благотворительный спектакль оказалось в три раза больше, чем может вместить зрительский зал. Волочкова расстроена тем фактом, что журналисты цепляются за ее личные дела, но не интересуются искусством.
«Вот эти все рассказчики и осудители, они бы посмотрели, что они потребляют. Люди добрые, пожалуйста, все, что я делаю вне сцены и балетного зала, я делаю потому что я хочу и делаю это у себя дома. Мои золотые, вас творчество мое не интересует, а какая-то чухня…» — в растроенных чувствах завершила разговор знаменитость.
Ранее 5-tv.ru писал о новой зависимости Анастасии Волочковой. Балерину потянуло на сладенькое, и она готовится к свадьбе с кондитером.
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