Орбакайте после скандала на шоу с Николаевым выступила с обращением

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 282

Покинувшая РФ вслед за Аллой Пугачевой певица Кристина Орбакайте выступила с обращением

Орбакайте после скандала на шоу с Николаевым выступила с обращением

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певицу в последнее время буквально преследуют неудачи и скандалы.

Певица Кристина Орбакайте после скандала на телешоу, где они с певцом и композитором Игорем Николаевым появились в одежде цветов украинского флага, выступила с важным обращением к подписчикам в соцсети.

Оказалось, что в интернете объявились мошенники, которые пытаются провернуть свои махинации, прикрываясь именем исполнительницы.

«Внимание всем моим друзьям и подписчикам! От моего имени рассылают фэйк с просьбой о помощи. У меня все хорошо, никому ничего не переводите!» — написала певица.

Совсем недавно с подобным заявлением выступили мать Орбакайте певица Алла Пугачева и ее супруг юморист и телеведущий Максим Галкин*. Выяснилось, что от имени звездной пары, сбежавшей из России в Израиль, мошенники рассылают сообщения о якобы бедственном положении и с просьбой помочь деньгами.

Напомним, Орбакайте в последнее время нередко становится фигурантом скандальных историй. Кроме неприятного эпизода с участием Игоря Николаева, певица недавно засветилась в компании с российскими артистами, деятелями культуры и кино, которые осудили спецоперацию на Украине и сбежали из России.

Так, на снимке дочь Пугачевой находится в обществе лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского, режиссеров Александра Молочникова и Дмитрия Крымова, актрисы Чулпан Хаматовой и писателя Дмитрия Быкова*.

При этом Орбакайте в отличие от своей мамы до сих не высказывала негативного отношения к России и ее гражданам.

Ранее продюсер Дмитрий Ашуров в комментарии 5-tv.ru объяснил, почему Кристина Орбакайте скрывает свою политическую позицию.

* — признан в России иноагентом.

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