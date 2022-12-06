Галкин* вышел на связь с поклонниками из-за финансовых трудностей
Максим Галкин* объяснил неожиданные денежные поступления от друзей и поклонников мошенничеством
Фото, видео: Instagram* / maxgalkinru
Юморист рассказал, почему его друзья и коллеги отреагировали на призыв о финансовой помощи.
Юморист Максим Галкин* прокомментировал неожиданные денежные поступления от друзей и поклонников. И те, и другие периодически отправляют материальную помощь эмигрировавшим артистам, проникшись сочувствием. Несмотря на плотный гастрольный график комика, многие сочли, что заработанных денег звезде недостаточно на жизнь в Израиле. Максим сейчас — единственный кормилец в семье, обеспечивать приходится и супругу Аллу Пугачеву, и двойняшек, привыкших к роскоши. Пару решили не оставлять в беде.
Однако супруг Пугачевой в ответ развеял мифы о своем бедственном положении. Он заверил, что просьбы от помощи ни он, ни певица не отправляют, вместо них это делают мошенники.
«От моего имени, от имени Аллы, с разных телефонов пишут нашим друзьям, коллегам. С такими просьбами ни к кому не обращались, очень многие — в данном случае, к сожалению — оказались людьми отзывчивыми и пересылают деньги. Это все мошенники, аферисты от нашего имени пишут. Мы деньги не просили, не попросим, пожалуйста, берегите свои средства», — призвал юморист в соцсетях.
В ответ подписчики, увидевшие певца, все равно не поверили в его счастливую жизнь. Первое что на это указывает, сошлись многие, похудевший вид Максима.
«Как-то очень изменился, похудел»;
«Что-то плохо выглядит»;
«Постарел… Это тебе не Россия — колесить по миру»;
«Глаза-то пустые и взгляд потерянный… Весь твой дешевый юмор о России вернулся бумерангом»;.
«Мне одной показалось: Макс постарел как-то…» — цитирует пользователей dni.ru.
Как известно, Максим Галкин не живет в России с начала весны. Почти сразу после спецоперации артист осудил страну за действия на Украине и эмигрировал в Израиль. Вслед за отцом семейства отправилась его супруга Алла Пугачева и их дети Лиза и Гарри. Перед новым учебным годом певица с двойняшками вернулись на Родину, однако вскоре вернулись за границу. Поступок звездного семейства не оценило большинство поклонников и коллег супругов, расценив его как предательство Родины.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Аллу Пугачеву заподозрили в сборе средств для фонда Елены Зеленской.
* — признан в России иноагентом.
* * — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией
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