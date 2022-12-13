Как усидеть на двух стульях: почему Орбакайте скрывает свою политическую позицию

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 2 240

Продюсер Ашуров: Орбакайте боится участи своей мамы из-за отношения к СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Певице придется либо враждовать со своей скандальной мамой, либо повторить ее участь и нарваться на ненависть россиян.

О том, почему Кристина Орбакайте до сих пор старательно скрывает свою политическую позицию, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru предположил продюсер Дмитрий Ашуров.

По его словам, ситуация довольно неоднозначная, но молчать в таком случае певице нельзя.

«Ты должен понимать ту степень ответственности, когда тебя слушают миллионы людей, ты к этому стремился, ты для них кумир, пример для подражания, и сейчас этих людей интересует определенный вопрос, связанный с политикой», — подчеркнул эксперт.

Ашуров отметил, что Орбакайте, возможно, не хочет портить отношения с россиянами, как ее скандальная мама, которая эмигрировала в Израиль.

«Тут тоже непонятно. Она не озвучивает из-за того, что мнение такое же как у мамы, и она боится такой же участи, чтобы не пришлось ей эмигрировать. А с другой стороны, может, наоборот, она может за СВО, но получится, что ей придется с мамой враждовать», — объяснил Ашуров.

Он также предположил, что Орбакайте хочет сохранить спокойствие в своей семье, а высказывания на тему политики стремительно погрузят ее в эпицентр скандала, в котором оказалась ее мать Алла Пугачева.

«Тут тоже можно понять, что люди сохраняют спокойствие в семье. Кристина, может, не хочет покидать Россию, и в том числе не хочет на себя лишнее внимание», — подытожил продюсер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Орбакайте засветилась в компании сбежавших из России и осудивших СВО артистов.

Тема:
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