В Австрии десять туристов пропали после схода снежной лавины

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 13

Kronen Zeitung: в Австрии пропали десять лыжников после схода лавины

В Австрии десять туристов пропали после схода снежной лавины

Фото: © РИА Новости / Овчинников

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Одного удалось найти. Он оказался ранен.

На горнолыжном курорте в Австрии Лех/Цюрс пропали десять лыжников после схода снежной лавины. О происшествии сообщает газета Kronen Zeitung.

Известно, что все произошло 25 декабря. Одного человека спасательная группа нашла, он оказался ранен. Поиски остальных ведутся при помощи прожекторов, специально обученных собак, трех вертолетов и сотни человек.

До этого лыжник чуть не стал жертвой лавины в Хакасии. Как выяснилось, он имел неосторожность выехать на так называемый «снежный надув» — это пласт плотного снега, нависший над обрывом. А произошла эта история на курорте около села Приисковое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как правильно подготовиться к лыжной поездке.

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