В Австрии десять туристов пропали после схода снежной лавины
Kronen Zeitung: в Австрии пропали десять лыжников после схода лавины
Фото: © РИА Новости / Овчинников
Одного удалось найти. Он оказался ранен.
На горнолыжном курорте в Австрии Лех/Цюрс пропали десять лыжников после схода снежной лавины. О происшествии сообщает газета Kronen Zeitung.
Известно, что все произошло 25 декабря. Одного человека спасательная группа нашла, он оказался ранен. Поиски остальных ведутся при помощи прожекторов, специально обученных собак, трех вертолетов и сотни человек.
До этого лыжник чуть не стал жертвой лавины в Хакасии. Как выяснилось, он имел неосторожность выехать на так называемый «снежный надув» — это пласт плотного снега, нависший над обрывом. А произошла эта история на курорте около села Приисковое.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как правильно подготовиться к лыжной поездке.
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