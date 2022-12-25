Зимние развлечения без риска для здоровья: как подготовиться к лыжной поездке

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 17

Специалист по лыжным видам спорта Форжтерова: поездка на горнолыжку грозит травмами

Зимние развлечения без риска для здоровья: как подготовиться к лыжной поездке

Фото: www.globallookpress.com / Moritz Wolf

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Даже если вы не планируете пересекать горное кольцо на лыжах, а просто хотите покататься за городом, недели тренировок недостаточно.

Поездка на горнолыжный курорт грозит перенапряжением мышц и серьезными травмами неподготовленным людям. Как пишет Сибкрай.ru со ссылкой на мнение эксперта, зимой кости имеют меньшую минеральную плотность, поэтому повышается риск переломов. Поэтому даже если вы не собираетесь ставить спортивные рекорды, перед тем как встать на лыжи, нужно готовить тело к нагрузкам — тренировать мышцы рук, ног и туловища.

Специалист по лыжным видам спорта в FTVS UK Петра Форжтерова настаивает: даже недели физподготовки недостаточно, чтобы с уверенностью отправляться в поездку, если вы не занимаетесь спортом на регулярной основе. Нужен хотя бы месяц. Иначе катание на лыжах только напряжет привыкшие к покою мышцы, после чего все тело будет долго и мучительно болеть.

Некоторые полагают, что от травм их спасет шлем или протектор для позвоночника, однако для лыжника без стажа, не умеющего правильно двигаться и падать, все это — как мертвому припарки. Чтобы получить удовольствие от спорта, важно быть в хорошей форме. Для крепости иммунитета, тонуса мышц и поддержания здорового веса необходимы круглогодичные тренировки и стабильная физическая активность.

Одно только пребывание на холоде, в снегу, приводит к напряжению мышц. Как следствие, возможны не только ноющие суставы и «забитые» конечности, но и даже боли в желудке. Потому что организм в стрессовой ситуации чрезмерно утомляется и отказывается быть бодрым и легким. Так что перед большим забегом эксперты рекомендуют серию коротких выездов за город.

Чтобы мороз не испортил впечатлений от поездки на лыжах, важно выбирать функциональную одежду, соответствующую температуре и погодным условиям, не сковывающую движений и смягчающую нагрузки на тело. Грамотно экипируйтесь и за месяц до путешествия в горы «репетируйте» на городской лыжне. Беговые лыжи — дело полезное, так как движения во время ходьбы цикличны, и задействуется все группы мышц, при этом не перегружаясь.

Ранее 5-tv.ru сообщал о плане ввести страхование для горнолыжных курортов в России, а также выяснял, что изменит данная мера помимо стоимости путевки.

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