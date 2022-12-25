Киркоров рассказал о первой встрече с Аллой Пугачевой: «Невозможно забыть»

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 43

Певец Филипп Киркоров впервые увидел будущую жену Аллу Пугачеву в Новый год

Киркоров рассказал о первой встрече с Аллой Пугачевой: «Невозможно забыть»

Фото: www.globallookpress.com / Maxim Burlak

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам артиста, этот момент — один из самых ярких в его судьбе.

Певец Филипп Киркоров рассказал о самом запоминающемся Новом году в его жизни. О нем артист рассказал журналистам федерального канала. Это произошло или в 1976 году, или в 1977-м. Событие стало знаковым — в тот вечер он увидел на телевизионном экране будущую (и единственную) жену Аллу Пугачеву. Музыканту, к слову, было тогда десять лет.

Как рассказал Киркоров, который родился в семье артистов, тот Новый год он праздновал в дороге — отправился на гастроли вместе с мамой Викторией Марковной и отцом Бедросом Филипповичем. Перед боем курантов маленький Филип, его родители и другие участники творческого коллектива собрались перед телевизором за большим столом и включили «Голубой огонек».

«В „Огоньке“ были все артисты, которые принимали участие в тех гастролях: и папу моего показали, и Карела Готта, и молодую певицу, которую невозможно было забыть — Аллу Пугачеву с песней „Арлекино“. Это то ли 1976, то ли 1977 год», — поделился Киркоров.

Мальчик вырос, сам вышел на большую сцену и познакомился со звездой лично. 13 января 1994 года музыканты объявили о помолвке, 15 марта их брак лично зарегистрировал мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, ныне покойный, а 15 мая пара обвенчалась в Иерусалиме. Вместе знаменитости прожили десять лет.

Союз распался в 2005-м, Алла Пугачева нашла себе нового избранника — молодого юмориста Максима Галкина*. Киркоров тяжело переживал разрыв, несмотря на публичность, с тех пор никто более не был замечен в его обществе в статусе дамы сердца. Ранее, писал 5-tv.ru, диджей Филиппа Киркорова Катя Гусева (им не раз приписывали тайный роман) рассказала, почему не вышла за него замуж.

* — признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.

-4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
68.68
-3.45 73.04
-3.60
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 декабря

Последние новости

0:08
Терапевт сделал шокирующее заявление: от переедания мандаринов можно набрать вес
23:53
Киркоров рассказал о первой встрече с Аллой Пугачевой: «Невозможно забыть»
23:38
Запад не пытался быть посредником в украинском кризисе — Эрдоган
23:23
76-летняя певица Шер получила предложение руки и сердца от молодого парня
22:53
Дибров заявил, что всегда носил с собой паспорт в надежде на свадьбу с Гузеевой
22:38
В Австрии десять туристов пропали после схода снежной лавины

Сейчас читают

Криминалист объяснил, может ли Юрий Антонов стать жертвой знахаря-афериста
Долги, оружие и «извращенные западные ценности»: что Зеленский везет из США
Сегодня всем стало не до смеха: юмористы скорбят об ушедшем Пономаренко
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023