Раздеваться или нет? Врач дал рекомендации при обморожении

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 12

Врач Тяжельников: при обморожении нельзя растирать или греть в горячей воде травмированный участок

Раздеваться или нет? Врач дал рекомендации при обморожении

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Simpson

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Специалист рассказал, как безопасно помочь самому себе.

Специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников заявил, что при обморожении нельзя растирать снегом или греть в горячей воде поврежденный участок. Об этом врач рассказал изданию «Мослента». Более того, он подчеркнул, что все перечисленные способы — это миф.

«Обморожение опасно тем, что его можно не ощутить сразу. Поэтому если вы находитесь на улице, нужно обращать внимание на симптомы. При обморожении легкой степени кожа бледнеет, а после согревания краснеет. Более серьезная травма может сопровождаться онемением, легким покалыванием, зудом», — сказал Тяжельников.

Медик также подчеркнул, что не стоит совмещать алкоголь и прогулки на холоде. Опьяневший человек не сразу может понять, что тело подает сигналы об обморожении.

«Если обморожение сильное, когда не проходит покраснение, онемение, зуд и даже боль, надо как можно скорее обратиться к врачу», — заключил специалист.

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