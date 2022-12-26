Скончался музыкант и автор песен Александр Шевченко

Ушел из жизни музыкант и автор песен Александр Шевченко. По информации aif.ru, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Александру Шевченко был 61 год.

Из-под пера Шевченко вышли такие знаменитые хиты, как: «Зимний сон» и «Первый снег» в исполнении Алсу, «Без вины виновата я» для Ирины Аллегровой, «Две ночи и два дня» в исполнении Татьяны Овсиенко и многие другие.

В период 1989 по 1991 год Александр Шевченко был солистом группы «Зодчие», а затем начал сольную карьеру. Бывшие коллеги опубликовали на странице в социальных сетях прощание с покойным артистом.

«Печальная новость… Сегодня ночью не стало певца и композитора, нашего большого друга талантливого Александра Шевченко. Светлая память», — так звучит официальное сообщение группы.

Информация о дате и месте проведения похорон будет известна позднее.

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