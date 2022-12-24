Сегодня всем стало не до смеха: юмористы скорбят об ушедшем Пономаренко

Коллеги, друзья и родные артиста отметили самое важное: он был светлым и музыкальным человеком, умеющим дружить.

Так рано покинувший мир юморист Александр Пономаренко останется у всех в сердцах навсегда. Именно это сегодня, 24 декабря, с тоской замечают его товарищи и семья.

Самое главное, что Александр со временем не изменил себе и всегда достойно шутил со сцены. Об этом заметил актер Александр Морозов в интервью 5-tv.ru.

«То, что он сделал на нашей эстраде — это не свалился в пошлятину. Всегда в нем что-то светлое и доброе было — это факт», — заявил он.

www.globallookpress.com / Natalya Loginova; Instagram* / morozov_artist; 5-tv.ru

А еще юморист был очень творческим и музыкальным человеком. Коллеги отмечают, что знаменитость играл на балалайке, гитаре и очень любил петь. К слову, он был самым музыкальным из братьев. А актер Александр Морозов, вообще, называл Александра «человеком-музыкой».

www.globallookpress.com / photoagency_interpress; Instagram* / morozov_artist; 5-tv.ru

Однако со временем, к сожалению, Александр не смог выходить на сцену. Болезнь начала прогрессировать, пошел курс химиотерапии. Актер Николай Бандурин подоспел на помощь братьям.

«Я помогал Валере, пока Саша болел, ездил вместе с ним на гастроли», — говорит знаменитость.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Natalya Loginova; 5-tv.ru

Последние месяцы Александр Пономаренко испытывал жуткие боли. Возможно, то, что он ушел из жизни так рано — спасение, ведь последние своей жизни он провел в муках.



www.globallookpress.com / Anton Belitsky; Instagram* / bratiya_ponomarenko; 5-tv.ru

Юмориста Александра Пономаренко уже минувшим летом было не узнать из-за сжигающей его болезни. Об этом в комментарии 5-tv.ru рассказала юмористка Клара Новикова.

«Сашу последний раз я видела в конце лета на съемках „Юморины“. Он выглядел плохо, я знала, что он болеет… Увидев его, обняла, и он так обрадовался. Хотя в первые секунды я даже его не узнала», — поделилась народная артистка РФ.

www.globallookpress.com / Server Amzayev; Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Знаменитый российский юморист Александр Пономаренко скончался 24 декабря от рака. Об гибели одного из братьев Пономаренко сообщил ведущий Андрей Малахов в социальных сетях. Болезнь проявила себя всего лишь летом прошлого года. Последний месяц семья собирала деньги на лечение за границей — планировали лететь в Германию в 2023 году. И вот уже в самом конце 2022-го знаменитости не стало. Он не дожил до Нового года всего несколько дней, пишет KP.RU.

Похороны Пономаренко пройдут в его родном городе Новочеркасске.

www.globallookpress.com / Anton Belitsky; Instagram* / bratiya_ponomarenko; 5-tv.ru

Талант этого человека был настолько ярким, что они со своим братом Валерием совершили настоящую революцию в мире отечественного юмора, заметил народный артист РФ Владимир Винокур в интервью «Вечерней Москве».

«Это был редкий случай, когда два парня из Краснодара смогли переплюнуть матерых тяжеловесов юмора и победить своей харизмой и талантом, что и случилось в 1999 году, когда братья Пономаренко выиграли на этом конкурсе („Кубок юмора“ — прим.ред). Они совершили настоящую революцию в нашем жанре. Очень жаль, что теперь одного из участников этого великолепного дуэта с нами больше нет», — заключил юморист.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем Александр Пономаренко выделялся среди юмористов.

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