Подозреваемого во взяточничестве чиновника Росавиации заключили под стражу

Задержанный обещал за деньги посодействовать в получении госконтракта на поставку средств защиты информации.

Дорогомиловский суд Москвы арестовал до 24 февраля 2023 года замначальника управления Росавиации Александра Матюшкина, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что суд также рассмотрит ходатайство об избрании домашнего ареста на тот же срок еще одному фигуранту дела — предпринимателю Ивану Ларионову.

По информации 5-tv.ru, Матюшкин обвиняется в получении от Ларионова 4,5 миллиона рублей за «содействие» в победе компании бизнесмена в тендере на поставку средств защиты информации Росавиации от кибератак.

Ларионов был готов дать взятку за победу в конкурсе на получение госконтракта, но посчитал сумму, затребованную Матюшкиным, слишком большой и сообщил о вымогательстве в правоохранительные органы.

По словам адвоката обвиняемого Игоря Скляра, его подзащитный не признает свою вину, а версия, выдвигаемая Ларионовым, «не выдерживает никакой критики».

Матюшкин был назначен замначальника управления по цифровизации 17 ноября. По данным источников, тогда же и состоялись его контакты с Ларионовым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал владельца нелегального приюта в Кемерове, где в пожаре погибли 22 человека.