Два тела с огнестрельными ранениями нашли в подъезде жилого дома в Серпухове

Два тела с огнестрельными ранениями найдены в подъезде дома в Серпухове. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Их обнаружили вечером 23 сентября в жилом доме на улице Подольская. Тела лежали рядом с квартирой № 28. Личности убитых установлены. Ими оказались мужчина и женщина 1971 и 1978 годов рождения соответственно.

На место происшествия были вызваны сотрудники скорой помощи. Они после прибытия на место констатировали смерть обоих. Рядом с телами был найден пистолет.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в центре Москвы был обнаружен автомобиль каршеринга с мертвым человеком внутри. Машина была припаркована на Абельмановской улице в Таганском районе. Тело лежало на заднем сиденье. По предварительным данным, оно находилось в транспортном средстве на протяжении четырех-пяти дней.

Причины смерти и обстоятельства, при которых тело оказалось в автомобиле, не озвучены.

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