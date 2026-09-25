Ребенок пострадал при атаке дрона ВСУ на дом в Белгородской области

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 20 0

В результате обстрелов региона также получил травмы взрослый житель Шебекино.

В Белгородской области пострадали двое человек после атаки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Два человека, включая восьмилетнего ребенка, пострадали в результате новых атак ВСУ в Белгородской области. Об этом 24 сентября сообщил оперативный штаб региона в канале мессенджера МАКС.

В городе Шебекино FPV-дрон атаковал многоквартирный дом. В результате взрыва восьмилетний мальчик получил осколочное ранение паховой области. Бригада скорой помощи доставляет ребенка в детскую областную клиническую больницу.

Еще один житель Шебекино пострадал после удара беспилотника по дорожному полотну. Мужчина получил акубаротравму и был направлен в городскую больницу № 2.

Ранее в этот же день оперативный штаб сообщал о других последствиях атак беспилотников ВСУ. В селе Маломихайловка при взрыве FPV-дрона 14-летний подросток получил слепое осколочное ранение плеча. Еще одному пострадавшему оказали помощь в медицинском учреждении, после чего он отказался от госпитализации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

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