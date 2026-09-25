«Ему полезно»: Марк Богатырев знакомит сына со своей работой в кино и театре

Актер Марк Богатырев знакомит сына Данилу со своей работой в кино и театре

Актер Марк Богатырев рассказал, что регулярно приводит пятилетнего сына Данилу на съемочную площадку и в театр. Мальчик постепенно знакомится с творческим миром родителей — его мама Татьяна Арнтгольц тоже актриса, она также выходит на сцену вместе с Богатыревым в спектакле «Тихий Дон» в Московском государственном академическом театре (МГАТ) «Русская песня».

«Знает, чем папа с мамой занимаются, и, конечно, он потихонечку привыкает… Сейчас вот пришел посмотреть еще раз спектакль. Он же был маленький, просто не помнил. И я думаю, что ему полезно находиться вместе с нами вот на такой площадке… Мне кажется, ему полезно», — поделился артист.

По словам Богатырева, Данила еще недавно заявлял что пойдет по стопам родителей, а теперь передумал — хочет быть футболистом. В любом случае отец уверен, что даже если планы мальчика изменятся снова, ему стоит понимать, что такое актерская деятельность.

Артист также отметил, что после рождения сына, а Данила — первый и единственный ребенок Богатырева, его отношение к ролям изменилось. В частности, к героям, которые в предлагаемых обстоятельствах должны нести ответственность за свою семью. Взяв на руки малыша, актер впервые по-настоящему ощутил и осознал свой отцовский долг.

«Появляется больше страха, как ни странно, потому что ты понимаешь, ты теперь не только за себя отвечаешь, но тебе нужно вырастить потомство, своих детей. И ты понимаешь, почему родители так трепетно относятся к своим детям, потому что это продолжение тебя, это, можно сказать, прямая связь с Богом. Вот в этом отношении я, наверное, стал более ответственным», — заключил Богатырев.

Ранее в интервью 5-tv.ru артист впервые высказался о разводе с Татьяной Арнтгольц. После расставания звезды смогли не только сохранить хорошие отношения ради общего сына, но и остаться добрыми коллегами — в «Тихом доне» они снова играют влюбленных.

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