Случайно убила: жительницу Ставрополья заподозрили в смерти матери после массажа сердца

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 21 0

Пожилая женщина скончалась от полученных травм после попытки дочери оказать ей помощь.

Женщина убила 91-летнюю мать в Ставропольском крае

Фото: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

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Жительницу Ставрополья заподозрили в смерти матери после массажа сердца

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело после смерти 91-летней пенсионерки, которой дочь пыталась сделать закрытый массаж сердца. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

Инцидент произошел в июле в хуторе Славяновском. По версии следствия, 66-летняя женщина самостоятельно выполняла массаж сердца своей пожилой матери, однако по неосторожности нанесла ей множественные телесные повреждения.

Полученные травмы оказались смертельными — пенсионерка скончалась.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Другие подробности уголовного дела не приводятся.

Ранее 5-tv.ru сообщал о медсестре Люси Летби, убившей семерых младенцев. Она собиралась расправиться еще с семью детьми в неонатальном отделении британского госпиталя. Администрация клиники игнорировала преступления, о которых предупреждали другие врачи.

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