Случайно убила: жительницу Ставрополья заподозрили в смерти матери после массажа сердца

Жительницу Ставрополья заподозрили в смерти матери после массажа сердца

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело после смерти 91-летней пенсионерки, которой дочь пыталась сделать закрытый массаж сердца. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

Инцидент произошел в июле в хуторе Славяновском. По версии следствия, 66-летняя женщина самостоятельно выполняла массаж сердца своей пожилой матери, однако по неосторожности нанесла ей множественные телесные повреждения.

Полученные травмы оказались смертельными — пенсионерка скончалась.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Другие подробности уголовного дела не приводятся.

Ранее 5-tv.ru сообщал о медсестре Люси Летби, убившей семерых младенцев. Она собиралась расправиться еще с семью детьми в неонатальном отделении британского госпиталя. Администрация клиники игнорировала преступления, о которых предупреждали другие врачи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.