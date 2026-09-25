Случайно убила: жительницу Ставрополья заподозрили в смерти матери после массажа сердца
Пожилая женщина скончалась от полученных травм после попытки дочери оказать ей помощь.
Фото: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets
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Жительницу Ставрополья заподозрили в смерти матери после массажа сердца
В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело после смерти 91-летней пенсионерки, которой дочь пыталась сделать закрытый массаж сердца. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Инцидент произошел в июле в хуторе Славяновском. По версии следствия, 66-летняя женщина самостоятельно выполняла массаж сердца своей пожилой матери, однако по неосторожности нанесла ей множественные телесные повреждения.
Полученные травмы оказались смертельными — пенсионерка скончалась.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Другие подробности уголовного дела не приводятся.
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