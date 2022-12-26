Суд арестовал владельца нелегального приюта в Кемерове, где в огне погибли 22 человека

Суд в Кемерове избирал меру пресечения для владельца дома милосердия, сгоревшего несколько дней назад. В том пожаре погибли 22 человека. Следствие попросило отправить пастора, организовавшего нелегальное соцучреждение, под стражу. Что решил суд, знает Иван Литомин.

Он практически не поднимает голову и все время оглядывается на своего адвоката. Андрей Смирнов — владелец сгоревшего нелегального дома престарелых в Кемерово — еще перед заседанием дал понять — общаться с журналистами он не будет.

«Я соберусь с мыслями и обязательно все скажу», — заявил он.

Но с мыслями собраться придется — погорел не просто бизнес Смирнова — погибли люди. 22 человека заживо сгорели в загородном доме на окраине Кемерова. Как установило следствие, это был нелегальный приют, в котором жили бездомные, инвалиды и пенсионеры. В обвинительном заключении следователь особо отмечает, что банковские карточки со всеми пособиями своих клиентов Смирнов держал у себя. Этот факт нам накануне подтвердили и сами постояльцы. С теми, кто выжил после пожара, нам удалось пообщаться в больнице.

«То есть, он вам даже не говорил, сколько вам причитается?» — спросил корреспондент.

«Говорил по началу — 30%», — рассказал постоялец дома милосердия Павел Поладьев.

«А забирал все?» — спросил корреспондент.

«Да, почти все» — ответил постоялец.

Ночлежка приносила немалый доход. Даже если просто посчитать:

Только в этом доме, по словам соседей, было около 40 постояльцев. Средняя пенсия — 15 тысяч рублей. Плюс — пособие по инвалидности. Не у всех, но, примерно, у половины. Это еще около 10 тысяч с человека. Доход приносили и те, кто мог работать.

И вот уже — около миллиона в месяц. И чем больше прихожан — тем лучше. Некоторых из них Смирнов сам лично подбирал на улице.

«Обрадовался: наверное, меня в интернат. Думал вещи забрать. А они уже все здесь. И все, меня посадили в машину, увезли, привезли в гадюшник… Вот этот Андрей (привез — Прим. ред.)» — рассказал постоялец Алексей Лобацкий.

В зале суда Смирнов особо налегает на причины пожара. Следствие уверено — в приюте загорелся неисправный котел. В этом случае вина Смирнова будет очевидна, ведь он, как руководитель, должен был его поменять. Но сам Смирнов все сваливает на нерадивых постояльцев. Мол, это они курили в доме. И котел могли поджечь.

«Был… который неоднократно был замечен в потреблении алкоголя. Я хотел выгнать из дома, но он меня постоянно просил его оставить. Я оставлял. И он курил, я знаю, точно. И пару раз был запах никотина в той секции, где он проживает», — заявил Смирнов.

Удалось спросить в суде у Смирнова и о его наставничестве. Андрея в приюте все называли не иначе, как «пастор». Судя по всему, он был одним из лидеров евангельской церкви. В Сети есть кадры, как мужчина проводит богослужения.

«Неудачи — они делают нас сильнее», — заявлял он.

Ответить на вопросы журналисты попросили адвоката Смирнова. Но тот вместо пояснений оскорбил съемочную группу.

«С такими, как ты, щеночек мой, не учили (разговаривать — Прим. ред.). Я с тобой на «ты», — заявил он.

Смирнову предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности людей. Максимальный срок — до десяти лет лишения свободы.

В последнем слове Смирнов признал свою вину, но суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Смирнова под стражу. До 24 февраля пастор будет на зоне.