В Приморье фура с лесоматериалами провалилась под лед
Водителя происшествие весьма повеселило.
Фото, видео: www.globallookpress.com / 38.mchs. gov.ru; 5-tv.ru
В Приморье груженая фура провалилась под лед. Машина везла лесоматериалы.
По словам водителя, автомобильного моста в этом месте нет, и приходится проезжать по льду. До этого инцидента все проходило нормально. Но в этот раз ледяной покров не выдержал и большегруз оказался в воде.
Впрочем, водитель отнесся к такому повороту событий даже с юмором.
Читайте также
-6° 767 мм рт. ст.
79%
79%
68.45
-0.23 72.62
-0.42
-0.23 72.62
-0.42
Нашли ошибку?