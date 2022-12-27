В Приморье фура с лесоматериалами провалилась под лед

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Водителя происшествие весьма повеселило.

Фото, видео: www.globallookpress.com / 38.mchs. gov.ru; 5-tv.ru

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В Приморье груженая фура провалилась под лед. Машина везла лесоматериалы.

По словам водителя, автомобильного моста в этом месте нет, и приходится проезжать по льду. До этого инцидента все проходило нормально. Но в этот раз ледяной покров не выдержал и большегруз оказался в воде.

Впрочем, водитель отнесся к такому повороту событий даже с юмором.

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В Приморье фура с лесоматериалами провалилась под лед

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