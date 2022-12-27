Себе дороже! Россияне стали реже нарушать скоростной режим

Но так не везде: на юге количество нарушений наоборот выросло.

Снежный и скользкий декабрь некоторым россиянам помог сэкономить. Суровая зима научила водителей ездить аккуратнее.

В ГИБДД рассказали о сокращении числа нарушений скоростного режима. Так, в Петербурге, Сибири и на Урале случаев превышения лимита скорости на 20-40 км/ч стало почти вдвое меньше.

Впрочем, на юге количество нарушений наоборот выросло. В некоторых регионах в 2-3 раза. Статистику эксперты объясняют особенностями климата и погодными аномалиями в Центральной России и за Уралом.