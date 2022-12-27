Дьявол в деталях: как создать новогодний образ без лишнего стресса и затрат

Советы стилиста помогут обойтись малой кровью при чудесном перевоплощении. Минимум времени на шопинг и максимум красоты.

Выбрать новогодний наряд — дело приятное, но хлопотное, особенно когда совсем нет времени и сил бегать по магазинам. Шопинг в таких случаях превращается в испытание. Вдвойне обидно, если наряд мечты так и не найден. Но безвыходных ситуаций не бывает: стилист Марина Герман в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru назвала несколько простых способов быстро и безболезненно создать новогодний лук.

Дьявол, как известно, кроется в деталях. Именно они придут на помощь в самый нужный момент. Нарядный ремешок, серьги со стразами, сумочка, боа или другая мелочь блестяще справятся с чудесным превращением. Особенно хорошо это работает применительно к базовым вещам, отмечает стилист.

«Добавить эти нюансы можно к базовым вещам, например, брючному костюму или платью-комбинации, даже к любимым джинсам и базовой белой рубашке. Таким образом из простых вещей получаем свежий нетривиальный лук», — рассказала собеседница.

И второй способ избежать нервного срыва во время шоппинга — частично обновить образ. То есть купить либо новый верх, либо — низ. Возможно, красивая блузка в вашем шкафу давно ждет своего часа, но нет подходящих брюк или юбки — самое время решить проблему. Или, наоборот, нужна нарядная рубашка — найти ее точно проще, чем платье.

«Потом эту вещь очень легко вписать в свой гардероб. Юбку со стразами мы можем носить с сапогами-трубами или жокейскими сапогами и добавить какой-то базовый свитер — получится интересный образ. Или нарядную блузу, которую мы приобретем на Новый год, можем также надевать на другие праздники или в офис на каждый день. Таким образом мы небольшими средствами создаем новый интересный новогодний образ», — заключила стилист.

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