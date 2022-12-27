«На это уходят годы»: Лукашенко и Путин расставили все точки над «i»

Российско-белорусские отношения с каждым годом развиваются и процветают.

Москва и Минск в полной мере согласовали многие взаимные вопросы. Белорусский президент Александр Лукашенко отметил, что на уровне глав государств расставлены все точки над «i», все остальное уже лежит на плечах членов правительств обеих стран. Так глава Белоруссии прокомментировал свой визит в Россию и встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Вчера были окончательно согласованы многие вопросы. Правительства доработают их. У них к нам уже не может быть вопросов. Мы решили все, что они просили. Поэтому я вас благодарю», — сказал Лукашенко в ходе встречи с президентом РФ.

В том числе белорусский глава признался, что свой визит в Россию видит насыщенным и продуктивным. Он посетил Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Москве и в северной столице России. При этом в Санкт-Петербурге Лукашенко смог соединить рабочую программу с непринужденной дружеской беседой.

Президент Белоруссии отметил, что некоторым государствам не хватило бы многих лет, чтобы достичь такого масштабного прогресса, который наблюдается у него с российским коллегой.

«И порой у некоторых государств на это уходят годы — мы с вами за вечер многие точки расставили над „i“», — сказал Лукашенко.

Помимо этого белорусский лидер отметил исключительную красоту зимнего Санкт-Петербурга, он назвал город поразительно чистым и призвал белорусов, трудящихся в коммунальных службах родины, взять пример с русских коллег.

Переговоры Путина и Лукашенко прошли на территории Русского музея в рамках неформальной двухдневной встречи глав государств СНГ. Ранее 5-tv.ru сообщал, как прошло мероприятие.