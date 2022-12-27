Как Новый год встретишь: какие приметы реально изменят вашу жизнь

София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 12

Не встречай праздник один, не ругайся, не болей. Действительно ли все эти поверья сбываются или мы даем себе неправильную установку на целый год?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Arne Dedert; 5-tv.ru

Народная пословица гласит: «Как новый год встретишь, так его и проведешь». Но так ли это на самом деле? Таролог Марианна Абравитова в беседе с 5-tv.ru разоблачила новогодние приметы и объяснила, что из них реально, а что выдумки и неправильные установки.

Одиночество

Если обстоятельства сложились так, что вы встречаете Новый год без друзей и близких, это совершенно не является гарантией того, что вы проведете следующие 365 дней в одиночестве. Эксперт пояснила, что в этой примете есть подвох, и даже люди, празднующие Новый год в шумной компании или со второй половинкой рискуют остаться у «разбитого корыта».

«Дело в настрое. Сделайте для себя праздник, сделайте так, чтобы душа порадовалась. Может быть, вы очень одинокий человек и страдаете от этого, но все-таки стоит определенные настройки новогодние совершить для того, чтобы ваш новый год сложился», — рассказала таролог.

Марианна Абравитова рекомендует внушить себе, что с наступлением нового года в вашей жизни откроется новая и интересная глава. Для вхождения в нее необходимо четко сформулировать ваши желания и «запрограммировать» себя на трансформацию.

Болезни

В зимний сезон многим свойственно болеть. К сожалению, никто не застрахован от недугов и в самую волшебную ночь года. Но это не повод отчаиваться и закупать лекарства на год вперед.

«Рекомендую на этом не зацикливаться, наоборот, опять же, работать с собой. Вы внушаете себе, вы говорите, что да, я болею сейчас, но я вхожу в новый год здоровым и оставляю эту болезнь в прошлом году и закрою за ней дверь», — объяснила эксперт.

Можно даже совершить небольшой ритуал и перенести негативную энергию на материальный объект. Например, выбросить таблетки, которыми вы лечились, или полотенце, которое вы клали на лоб. Вещь надо упаковать в пакет и вынести на помойку, представляя как вы избавляетесь от своей болезни.

«Уверяю вас, трансформационная сила таких вещей, как и сила внушения себе, плюс еще такой небольшой магический бытовой материал, возымеет огромную силу», — поделилась секретом таролог.

Елка желаний

Новогодняя ночь это действительно волшебное, эзотерически насыщенное время, когда закладываются кирпичики на будущее. В нейропрограммировании существует «карта желаний», когда человек на огромной доске закрепляет все свои «хотелки». В качестве полотна можно использовать новогоднюю елку. Стоит лишь украсить ее предметами, которые будут олицетворять ваши желания.

«Допустим, если вы хотите войти в брак, то повесьте в мешочке два обручальных колечка. Совершенно не обязательно покупать золото-бриллианты. Самое главное, чтобы метафорически был заложен смысл», — пояснила эксперт.

Если Новый год застал в дороге

Таролог считает главным новогодним советом не обращать внимание на обстановку и обстоятельства, с которыми вы столкнулись в праздник. По ее словам, нужно найти время для того, чтобы сделать заделы на грядущий год.

«Несмотря на тот контекст, в котором вы находитесь, попробуйте поговорить с собой. Попробуйте убедить себя, настроить, что бы не происходило. Говорите все-все, что вы хотите, даже не стесняйтесь ваших желаний, тем более, что вас никто не слышит, и вы говорите сами с собой», — сообщила эксперт.

Если перед вами нет елки, потратьте усилия на ее визуализацию. Представьте те яркие объекты, к которым вы стремитесь. Абравитова подчеркивает, что не совсем все, но очень многое в жизни человека зависит от него самого, поэтому необходимо пользоваться своими руками и головой, а не надеяться на судьбу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно провести первые 12 дней Нового года, чтобы быть счастливым.

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