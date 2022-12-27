Как Новый год встретишь: какие приметы реально изменят вашу жизнь

Народная пословица гласит: «Как новый год встретишь, так его и проведешь». Но так ли это на самом деле? Таролог Марианна Абравитова в беседе с 5-tv.ru разоблачила новогодние приметы и объяснила, что из них реально, а что выдумки и неправильные установки.

Одиночество

Если обстоятельства сложились так, что вы встречаете Новый год без друзей и близких, это совершенно не является гарантией того, что вы проведете следующие 365 дней в одиночестве. Эксперт пояснила, что в этой примете есть подвох, и даже люди, празднующие Новый год в шумной компании или со второй половинкой рискуют остаться у «разбитого корыта».

«Дело в настрое. Сделайте для себя праздник, сделайте так, чтобы душа порадовалась. Может быть, вы очень одинокий человек и страдаете от этого, но все-таки стоит определенные настройки новогодние совершить для того, чтобы ваш новый год сложился», — рассказала таролог.

Марианна Абравитова рекомендует внушить себе, что с наступлением нового года в вашей жизни откроется новая и интересная глава. Для вхождения в нее необходимо четко сформулировать ваши желания и «запрограммировать» себя на трансформацию.

Болезни

В зимний сезон многим свойственно болеть. К сожалению, никто не застрахован от недугов и в самую волшебную ночь года. Но это не повод отчаиваться и закупать лекарства на год вперед.

«Рекомендую на этом не зацикливаться, наоборот, опять же, работать с собой. Вы внушаете себе, вы говорите, что да, я болею сейчас, но я вхожу в новый год здоровым и оставляю эту болезнь в прошлом году и закрою за ней дверь», — объяснила эксперт.

Можно даже совершить небольшой ритуал и перенести негативную энергию на материальный объект. Например, выбросить таблетки, которыми вы лечились, или полотенце, которое вы клали на лоб. Вещь надо упаковать в пакет и вынести на помойку, представляя как вы избавляетесь от своей болезни.

«Уверяю вас, трансформационная сила таких вещей, как и сила внушения себе, плюс еще такой небольшой магический бытовой материал, возымеет огромную силу», — поделилась секретом таролог.

Елка желаний

Новогодняя ночь это действительно волшебное, эзотерически насыщенное время, когда закладываются кирпичики на будущее. В нейропрограммировании существует «карта желаний», когда человек на огромной доске закрепляет все свои «хотелки». В качестве полотна можно использовать новогоднюю елку. Стоит лишь украсить ее предметами, которые будут олицетворять ваши желания.

«Допустим, если вы хотите войти в брак, то повесьте в мешочке два обручальных колечка. Совершенно не обязательно покупать золото-бриллианты. Самое главное, чтобы метафорически был заложен смысл», — пояснила эксперт.

Если Новый год застал в дороге

Таролог считает главным новогодним советом не обращать внимание на обстановку и обстоятельства, с которыми вы столкнулись в праздник. По ее словам, нужно найти время для того, чтобы сделать заделы на грядущий год.

«Несмотря на тот контекст, в котором вы находитесь, попробуйте поговорить с собой. Попробуйте убедить себя, настроить, что бы не происходило. Говорите все-все, что вы хотите, даже не стесняйтесь ваших желаний, тем более, что вас никто не слышит, и вы говорите сами с собой», — сообщила эксперт.

Если перед вами нет елки, потратьте усилия на ее визуализацию. Представьте те яркие объекты, к которым вы стремитесь. Абравитова подчеркивает, что не совсем все, но очень многое в жизни человека зависит от него самого, поэтому необходимо пользоваться своими руками и головой, а не надеяться на судьбу.

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