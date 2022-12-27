Подольская раскрыла правду о первом сексуальном опыте: «Ни дня не встречались»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 61

Наталья Подольская призналась, что первая интимная близость в ее жизни случилась по любви

Подольская раскрыла правду о первом сексуальном опыте: «Ни дня не встречались»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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В 12 лет знаменитость уже интересовали не куклы, а мальчики.

Певица Наталья Подольская раскрыла правду о своем первом сексуальном опыте. Об этом она откровенно рассказала на своем YouTube-шоу, беседуя с коллегой по цеху Юлианой Карауловой.

Обсуждая вопрос интимной близости, знаменитости разошлись во мнениях. Караулова дала понять, что у большинства людей это по реальной любви в первый раз не происходит.

«Если смотреть правде в глаза, то кто совершил этот акт по реальной любви?» — задалась вопросом певица.

«Я», — призналась в ответ Подольская.

Правда, добавила она, любовь оказалась не взаимной со стороны молодого человека — они даже не встречались, ни одного дня.

«Нисколько не встречались. Вообще. Но я его любила, а он меня нет», — сказала супруга Владимира Преснякова.

При этом певица дала понять, что потеряла девственность она поздно, хоть и во всю интересовалась мальчиками уже в 12 лет, играла в бутылочку и первый раз поцеловалась с неким Тарасом. Правда, процесс не доставил ей большого удовольствия.

«Мне дико мешал нос Тараса, отгрызть хотела. Большой был нос…» — вспомнила певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем Наталью Подольскую шокировали слова старшего сына о младшем. 

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Подольская раскрыла правду о первом сексуальном опыте: «Ни дня не встречались»

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