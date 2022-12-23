«Зачем вы его родили?»: Подольскую шокировали слова старшего сына о младшем

Артистка пять лет не могла забеременеть. Поэтому теперь с особым трепетом относится к детям и старается по максимуму вложиться в их воспитание. Но некоторых проблем избежать все же не удалось.

Наталья Подольская, несмотря на счастье в личной жизни, вспомнила, как ее старший сын отреагировал на появление в семье брата. О проблеме, которая артистку шокировала несколько лет назад, она рассказала в беседе с 7Дней.ru.

Подольская впервые стала мамой в 2015 году. До этого она пять лет пыталась забеременеть, но попытки были тщетны. Какое же счастье певица испытала, когда на свет появился Артемий. А в 2020 году и Ваня. Но рождение второго наследника было немного омрачено.

«Примерно через четыре месяца после появления на свет Вани, Тема несколько раз произнес эту ужасную фразу: „зачем вы его родили?“», — вспомнила Подольская.

Поначалу знаменитость была встревожена реакцией сына на брата. Но потом поняла — Артемий вовсе не был категоричен к новому члену семьи. Сейчас же мальчик души не чает в брате, равно как и наоборот. Но порой у него прослеживаются моменты ревности. К примеру, Артемий при каком-либо конфликте любит сказать, что родители больше любят Ваню, а не его.

«Раньше я сильно расстраивалась, переживала просто безумно, а сейчас понимаю — это чистой воды шантаж. И я ему говорю, что не надо меня шантажировать», — добавила артистка.

При этом помимо навыков шантажа Артемий умеет и манипулировать родителями. Порой мальчик предлагает маме и папе купить какой-нибудь подарок Ване. Подольская думает, какой заботливый брат. А потом просит и себе подарок, раз брату собрались покупать.

«Эту хитрость я уже знаю. У Вани и Темы настоящая братская любовь: с объятиями и поцелуями. Иногда и без слез не обходится», — заключила певица.

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