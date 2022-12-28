Склад с деревянной продукцией в торговом центре сгорел в Екатеринбурге

Эфирная новость 28

С пожаром спасатели боролись около семи часов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Опубликованы кадры из Екатеринбурга, где минувшей ночью загорелся склад с деревянной продукцией на территории крупного торгового центра. Площадь пожара составила триста квадратных метров.

Огонь был настолько сильным, что проезжающие мимо комплекса водители в соцсетях писали, что чувствовали сильный жар от полыхающего объекта. С пожаром спасатели боролись около семи часов.

В настоящее время ангар уже потушен. Информации о пострадавших не поступало.

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