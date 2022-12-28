Кадони перенес операцию на позвоночнике: «Сидеть буду без проблем»
Телеведущий Влад Кадони перенес операцию на позвоночнике
Фото: Максим Шеметов / ТАСС
Ведущий «Дома-2» вышел на связь с поклонниками прямо из больничной палаты.
Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони поделился с поклонниками радостной новостью: ему успешно провели операцию на позвоночнике. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, находясь в больничной палате.
«Для тех, кто в курсе и волновался — операция прошла успешно. От наркоза отошел, уже чувствую себя великолепно. Позвоночник на месте, сидеть отныне буду без проблем», — поделился Кадони.
О причинах хирургического вмешательства он умолчал, однако предупредил, что шутки про геморрой неуместны — этого недуга у Кадони нет и не было. Также телеведущий попросил поклонников не волноваться, так как все риски уже позади, и сказал, что всех их любит.
На проблемы с позвоночником Кадони пожаловался около месяца назад, однако из-за съемок в детективном реалити-шоу ему пришлось отложить операцию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист РФ Николай Басков перенес тяжелую операцию. Не дожидаясь полного восстановления, певец приехал на съемки новогодней «Песни года», где ему пришлось выходить на сцену при помощи своих сотрудников.
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