Басков после операции вышел на сцену: «Прихрамывал и опирался на помощника»

Несмотря на плохое самочувствие, артист не отменил съемки в новогоднем шоу.

Народный артист РФ Николай Басков перенес тяжелую операцию. Он еще не восстановился после вмешательства, но уже выходит на сцену, правда, при помощи своих сотрудников. Как сообщает KP.RU, певец сейчас не в лучшем состоянии, поэтому избегает встреч с журналистами и камер. На съемки новогодней «Песни года» он прибыл ближе к полуночи, когда прессы на площадке уже не было.

Дуэт с Ларисой Долиной записывался без зрителей и представителей СМИ. По данным источника из числа работников сцены, Баскову прооперировали вены на ногах, поэтому он «прихрамывал и опирался на помощника». Но хоть и чувствовал себя артист неважно, на съемках показал себя профессионалом, как всегда.

«Возможно, проблемы с венами — это последствия ковида, который Басков перенес минувшей весной. У Владимира Преснякова-младшего тоже после коронавируса (а он перенес эту болезнь дважды) возникли проблемы с венами. И Володе после второго ковида тоже пришлось их оперировать», — сказал информатор.

Слухи о проблемах со здоровьем Николая Баскова становятся все более назойливыми в последнее время. Музыкант набрал несколько килограммов — даже это сплетники упоминают как симптом страшного недуга. Ему приписывают и рак, а в некоторых статьях жертва домыслов и вовсе «гниет заживо». Певец предпочитает выполнять свой долг перед зрителями без комментариев о болезнях.

Последние три года были непростыми для Баскова. Три года назад от рака мозга умер его отец, медленно угас в мучениях. Исполнитель был очень близок с папой, он тяжело переживал утрату. С момента трагедии певец не давал больших интервью и избегал личных вопросов. В студии Бориса Корчевникова он дал волю чувствам и даже слезам. Но и в этот раз беспощадная публика больше обсуждала изменившуюся внешность звезды и возможные диагнозы.

Ранее, писал 5-tv.ru, популярный блогер Антон Суворкин раскрыл причину полноты Николая Баскова.