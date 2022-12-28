Кролик не подведет: каким знакам поможет татуировка с символом Нового года

Есть несколько представителей знаков Восточного календаря, которым можно и нужно носить символ нового года — Кролика. Татуировка или просто сувенир — «засчитывается» любой вариант. С этим амулетом в жизни некоторых людей грядут большие перемены. Об этом рассказала эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова.

«Делать татуировки с символом „Кролик“ можно людям, рожденными в год Собаки, Лошади и Тигра. Также, если вы рождены в день этих знаков, символ окажется очень полезным», — отметила она.

Она пояснила, что для этих людей Кролик символизирует звезду «Персиковый цвет», которая усиливает харизму представителей этих знаков. А значит, появится возможность наладить личную жизнь, успешно справиться со всеми делами на работе, и еще один бонус — окружающие будут буквально засматриваться на вас.

«Эта звезда очень сильно влияет на публичность и популярность. Все потому что вы нравитесь», — добавила собеседница.

Поэтому не нужно недооценивать «маленького зверька». Это с виду он труслив и беззащитен, а внутри — смел и могуч как лев. Просто доверьтесь ему: тату, кулон, браслет или футболка с изображением Кролика — хороший шанс взять от жизни все, о чем вы мечтаете. Причем не обязательно придерживаться символики только в 2023-м году, ушастый друг никогда вас не подведет, обещает эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие платья лучше не надевать на Новый год, чтобы не разозлить Кролика.