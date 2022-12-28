Разозлить Кролика: какие платья лучше не надевать на Новый год
Стилист Хандус: в новогоднюю ночь не стоит надевать кожаные и меховые наряды
Фото: www.globallookpress.com / Zach Chase
Во-первых, не угодите хозяину года — не видать счастья в ближайшие 365 дней. Во-вторых, будете выглядеть нелепо!
Стилист Виктория Хандус рассказала, какие платья лучше не надевать на Новый год. Есть несколько нарядов, которые могут разозлить главного хозяина праздника — Водяного Кролика. Про удачу в таком случае можно забыть на предстоящие 365 дней, приводит мнение специалиста издание dni.ru.
Никакой кожи
Это один из материалов, который для Кролика все равно что красная тряпка для быка. Хотите нарваться на неприятности — пожалуйста. Но если ваши спутники покой, гармония, романтика, обратите внимание на атлас, шифон, шелк — это всегда празднично, красиво и со вкусом.
Никакого меха
Мало того, что насолите Кролику, еще и будете выглядеть нелепо. Мех уже как несколько лет не актуален — защитники животных за это бились десятилетия, и вода все-таки камень точит. Так что этот вариант дорого-богато точно не про стиль. А вот искусственный мех, видимо, всерьез и надолго в тренде. Однако изделия из некачественного материала образ дешевят, поэтому лучше либо не экономить, либо найти альтернативу. Вот платье с перьями или пайетками — по-прежнему актуально и позволяет создать сногсшибательные образы.
Никаких леопардов
Здесь тоже лучше не увлекаться. Оставьте леопардовые и тигровые вещи на другой случай. Нравятся геометрические принты, присмотритесь к нарядам в горошек, ромбик, полоску — представители модной индустрии сейчас выбор не ограничивают, вариантов — на любой вкус, цвет и кошелек.
Но главный «наряд» на Новый год — хорошее настроение. Без него точно праздника не будет, даже в самом модном и соответствующем настроению Кролика платью. Так что все в ваших руках.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие числа судьбы сделают 2023 год удачным.
Читайте также
93%
1.48 74.18
1.56
Нашли ошибку?