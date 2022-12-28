Разозлить Кролика: какие платья лучше не надевать на Новый год

Во-первых, не угодите хозяину года — не видать счастья в ближайшие 365 дней. Во-вторых, будете выглядеть нелепо!

Стилист Виктория Хандус рассказала, какие платья лучше не надевать на Новый год. Есть несколько нарядов, которые могут разозлить главного хозяина праздника — Водяного Кролика. Про удачу в таком случае можно забыть на предстоящие 365 дней, приводит мнение специалиста издание dni.ru.

Никакой кожи

Фото: www.globallookpress.com / JSTREETSTYLE

Это один из материалов, который для Кролика все равно что красная тряпка для быка. Хотите нарваться на неприятности — пожалуйста. Но если ваши спутники покой, гармония, романтика, обратите внимание на атлас, шифон, шелк — это всегда празднично, красиво и со вкусом.

Никакого меха

Фото: www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS

Мало того, что насолите Кролику, еще и будете выглядеть нелепо. Мех уже как несколько лет не актуален — защитники животных за это бились десятилетия, и вода все-таки камень точит. Так что этот вариант дорого-богато точно не про стиль. А вот искусственный мех, видимо, всерьез и надолго в тренде. Однако изделия из некачественного материала образ дешевят, поэтому лучше либо не экономить, либо найти альтернативу. Вот платье с перьями или пайетками — по-прежнему актуально и позволяет создать сногсшибательные образы.

Никаких леопардов

Здесь тоже лучше не увлекаться. Оставьте леопардовые и тигровые вещи на другой случай. Нравятся геометрические принты, присмотритесь к нарядам в горошек, ромбик, полоску — представители модной индустрии сейчас выбор не ограничивают, вариантов — на любой вкус, цвет и кошелек.

Но главный «наряд» на Новый год — хорошее настроение. Без него точно праздника не будет, даже в самом модном и соответствующем настроению Кролика платью. Так что все в ваших руках.

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