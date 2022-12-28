Бутусов заявил, что рок утратил свою популярность

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 33

Артист уверен, что актуальность жанра еще может возвыситься.

Бутусов заявил, что рок утратил свою популярность

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Michael Kremer

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Рок стал непопулярным форматом, но его актуальность все еще можно вернуть. Соответствующее мнение в беседе с Российской газетой озвучил певец и композитор Вячеслав Бутусов.

По его словам, популярность — это всего лишь степень распространения песни, артиста или жанра в массах. И популярность рока в настоящий момент снижена. Но это не значит, что жанр будет совершенно забыт.

«Это не значит, что он утратил свою актуальность и ценность. Популярность — всего лишь степень распространения в массах. Есть исполнители популярные, но неизвестные. А есть известные, но непопулярные», — объяснил свою точку зрения Вячеслав Бутусов.

К слову, 28 декабря Вячеслав Бутусов дал концерт в столице к 40-летию группы «Натилус Помпилиус». Спустя почти полвека хиты группы не утратили своей популярности и все еще горячо любимы слушателями.

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