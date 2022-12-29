Радует не только вниманием: Лолита похвасталась дорогим подарком нового мужчины

О новых отношениях артистка рассказала чуть более месяца назад. Теперь же продемонстрировала роскошный подарок любимого.

Лолита Милявская последний месяц заметно преобразилась. На ее лице улыбка, а в душе теплятся нежные чувства к новому возлюбленному, который окружает артистку не только заботой, лаской и вниманием, но и балует роскошными подарками. Так, знаменитость похвасталась дорогостоящими часами, которые с момента вручения практически не снимает.

«Это любимый подарил. Что на Новый год подарит, не знаю. Я ничего не заказывала. У нас очень лично все происходит. Я никогда не знаю, что он собирается мне дарить», — заявила Милявская в интервью «МК».

Однако, несмотря на роскошные вещи, торопиться в ЗАГС она не собирается. Также, как и знакомить публику с возлюбленным. По ее словам, текущее положение дел ее полностью устраивает. Замужем она была и не раз. Поэтому понимает, насколько серьезный и сложный это процесс.

«Ребята, это такая волокита: переоформление документов, брачный контракт… Не надо, это все лишнее! Нам и так хорошо!» — добавила она.

Любимый же воспринял условие Милявской нормально. Единственное, что огорчает артистку — это не хватка времени для свиданий с возлюбленным. У певцов предновогодняя пора самая жаркая и прибыльная: нужно работать!

К слову, Милявская была замужем пять раз. Впервые она вышла замуж еще во время учебы за однокурсника Александра Беляева. Второй брак, по признанию певицы, с Виталием Милявским был фиктивным. Третьим избранником стал Александр Цекало. Их отношения продлились 12 лет. Четвертым мужем Милявской стал бизнесмен Александр Зарубин, пятым — фитнес-тренер Дмитрий Иванов. Кроме того, артистка в 1998 году родила дочку Еву, которой сейчас 22 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об интимных планах Лолиты Милявской на новогодние праздники.