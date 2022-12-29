«Мы каждый год разводимся»: Ковальчук раскрыла правду об отношениях с Чумаковым

Пара считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе, но слухи об их разводе не угасают до сих пор.

Юлия Ковальчук прокомментировала слухи о разводе с Алексеем Чумаковым. Недоброжелатели в очередной раз стали распространять слухи о том, что у звездной пары в браке якобы проблемы.

Певица опубликовала в своем блоге фотографии с супругом, чем вызвала волну обсуждений в комментариях.

«А говорили, что они разводятся», — написали под публикацией.

Юлия Ковальчук не первый раз сталкивается с подобными сплетнями, поэтому научилась реагировать на них с иронией и смехом.

«А мы каждый год разводимся», — ответила Ковальчук в комментариях.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук поженились в 2013 году, до свадьбы они встречались пять лет. У супругов есть пятилетняя дочь Амелия, которую они старательно оградили от журналистов и не показывают публике.

Известно, что Ковальчук без проблем выносила ребенка и всего за несколько месяцев пришла в форму. Она признавалась, что с удовольствием станет мамой и во второй раз.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Юлии Ковальчук тронула ее до слез.