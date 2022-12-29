«Мы каждый год разводимся»: Ковальчук раскрыла правду об отношениях с Чумаковым

|
Рита Миронова
Рита Миронова 99

Юлия Ковальчук рассказала правду о разводе с Алексеем Чумаковым

«Мы каждый год разводимся»: Ковальчук раскрыла правду об отношениях с Чумаковым

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Пара считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе, но слухи об их разводе не угасают до сих пор.

Юлия Ковальчук прокомментировала слухи о разводе с Алексеем Чумаковым. Недоброжелатели в очередной раз стали распространять слухи о том, что у звездной пары в браке якобы проблемы.

Певица опубликовала в своем блоге фотографии с супругом, чем вызвала волну обсуждений в комментариях.

«А говорили, что они разводятся», — написали под публикацией.

Юлия Ковальчук не первый раз сталкивается с подобными сплетнями, поэтому научилась реагировать на них с иронией и смехом.

«А мы каждый год разводимся», — ответила Ковальчук в комментариях.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук поженились в 2013 году, до свадьбы они встречались пять лет. У супругов есть пятилетняя дочь Амелия, которую они старательно оградили от журналистов и не показывают публике.

Известно, что Ковальчук без проблем выносила ребенка и всего за несколько месяцев пришла в форму. Она признавалась, что с удовольствием станет мамой и во второй раз.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Юлии Ковальчук тронула ее до слез.

-2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
71.33
1.40 75.66
1.48
Ждет беда: кому категорически нельзя надевать амулет или наносить тату с ...

Последние новости

13:53
Захарова про аресты властями священников на Украине: «На них нет креста»
13:44
«Вот, что мы увидели»: шаманы назвали дату окончания конфликта России и Украины
13:28
Киркоров назвал Гном Гномыча будущим российского фигурного катания
13:05
Яблоко раздора, или Как конгресс США поссорился из-за денег для Украины
12:56
«Мы каждый год разводимся»: Ковальчук раскрыла правду об отношениях с Чумаковым
12:45
Надя Ручка — о возвращении в «Блестящие», семье, воспитании сына и женской философии

Сейчас читают

Надя Ручка — о возвращении в «Блестящие», семье, воспитании сына и женской философии
«Страшное дело»: как живет 85-летняя Светлана Немоляева
Как помочь домашнему питомцу пережить праздники
Операторы связи предупредили абонентов о предстоящем подорожании

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023