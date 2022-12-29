Надя Ручка — о возвращении в «Блестящие», семье, воспитании сына и женской философии

Надя Ручка покинула популярный коллектив «Блестящие» в 2014 году. Певица обрела женское счастье, вышла замуж за бизнесмена Дениса Боярко, который младше ее на восемь лет. У пары родился сын, которого назвали Лев. В различных интервью Надя признавалась, что не афишировала свадьбу, потому что боялась обвинений в меркантильности ее целей.

Материнство и семейная жизнь поглотили почти все время знаменитости. Но о творчестве она не забывала никогда — пишет книги и песни, а также постепенно выстраивает сольную карьеру. Весной 2022 года стало известно, что Надя Ручка вернулась в родной коллектив «Блестящие» и теперь солисток стало пять.

В канун Нового года Надя Ручка стала гостьей ведущей Светланы Шевченко в студии 5-tv.ru, где состоялся по-настоящему женский разговор, в котором певица раскрылась с новой стороны, показав поклонникам свой внутренний мир. Мы поговорили о женской судьбе, семье, любви, воспитании сына, а также возвращении в группу «Блестящие» и трансформации шоу-бизнеса.

«Наверное, был период, когда я была не слишком сильна. Я поддалась и начинала менять себя, чтобы оставались люди рядом, какие-то друзья. Но когда проходит какое-то время, и ты сморишь в это зеркало и понимаешь, что ты себя не узнаешь, когда тебя бомбит. Когда ты начинаешь отматывать этот клубок, оказывается, что вот этот внутренний груз и прессинг происходит из-за того, что ты снаружи забита, а изнутри ты остаешься собой, прежней, и твоя прежняя энергия не выходит. И какая-то трещина образуется и от капельки какой-то взрывается», — призналась в интервью Надя Ручка.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Надя Ручка честно рассказал о пережитом насилии и что помогло ей справиться с психологической травмой.