Санкт-Петербург стал одним из лидеров зимнего туризма в России

Лидеры по туристическим направлениям — Сочи, Москва, Подмосковье, Минеральные воды и, конечно, Петербург. В этом году город украсили тысячи огней, а гостей встречают — катки, артисты и аутентичный стрит-фуд. Кирилл Воробьев составил свой новогодний маршрут по Петербургу и не только.

Открывать и узнавать Россию так просто еще не было. Новые маршруты привлекают туристов — добраться можно в любую точку страны. По итогам года поток отдыхающих увеличился во всех регионах, но особо манили Дагестан, Москва, Крым, и Санкт-Петербург

Назвать Петербург хмурым в предновогодние дни точно нельзя! Северная столица сияет. Часы на Думской башне отсчитывают последние часы уходящего года. А прохожие, будто бояться опоздать запечатлеть эту новогоднюю красоту и не выпускают из рук телефоны.

«Город просто шикарен, это просто восторг», — делится девушка.

Петербург встречает гостей целым морем огней. На Дворцовой площади — самая высокая в Европе Новогодняя ель. И когда миллионы лампочек на ней загораются — этот момент встречают овациями.

И хоть в этом году отказались от некоторых элементов новогодней ночи — не будет концерта и салюта, настроение праздника осталось! Прочувствовать атмосферу волшебства приезжают со всей страны.

«У этого города какая-то особенная душа», — рассказывают гости Петербурга.

Здесь зима действительно теплая. Ощущение домашнего уюта — везде. В ламповом освещении, в павильонах-избушках, ярмарках. А ледяные горки и новогодняя почта даже самого скучного взрослого отправят прямиком в детство. Туристические маршруты продуманы: узнать историю и культуру получится не только на экскурсиях, но и во время обеда. Подкрепиться предлагают русской кухней

«Мы используем максимально локальный продукт!» — рассказал шеф-повар Роман Палкин.

«Галантин — настоящее Петербургское блюдо, которое подавалось ко Двору Императора!» — добавил бренд-шеф Александр Богданов.

У Туристов Санкт-Петербург в Новогодние праздники традиционно в лидерах. Но маршрутов много. Внутренний туризм набирает небывалые обороты.

Не протолкнуться уже и в Новогодней Москве. До Нового года все меньше времени, но уже везде по-настоящему праздничная суета. Конечно, под бой курантов многие мечтают оказаться, здесь — в самом центре столицы. Именно тут очень ощущается дух сказки.

И даже взрослые — верят в чудо. Готовы загадать самое искренне желание.

В Москве растянули больше 300 километров гирлянд. Светит так ярко, что даже из космоса видно, но гостей столицы удивляет даже снег. И пусть осталось еще два рабочих дня, но многие уже почувствовали дух Нового года.

В Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Казани уже работают и вот такие информационные центры, которые помогают спланировать свое путешествие.

«Можно узнать информацию о фестивале, записаться на бесплатные экскурсии, отправить открытки друзьям и близким», — рассказал специалист информационного центра Илья Нилов.

По всей стране — есть, что посмотреть. На главных площадях — мастер-классы, гастрономические фестивали, народные гуляния. В Мурманск едут ловить северное сияние. В Новосибирске — в Новогодней столице России — открыли самый длинный в стране каток, на Алтае — загружены Санатории. Горнолыжные курорты — тоже встречают гостей. От Камчатки до Калининграда уже кричат заветные слова.