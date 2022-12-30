Зверев перестал общаться с Пугачевой из-за Галкина*: «На то он и муж!»

Селебрити подчеркнул, что исполнительница всегда будет для него женщиной, перевернувшей его мир.

Стилист Сергей Зверев не общается с певицей Аллой Пугачевой из-за ее мужа Максима Галкина*, поскольку не хочет влезать в чужую семью. Об этом он рассказал в интервью Алене Жигаловой.

«Женщина вышла замуж, у них двое детей — семья. Я с какого перепуга?» — вопрошает парикмахер.

По его словам, когда исполнительница была замужем за коллегой по цеху Филиппом Киркоровым, последний все время гастролировал.

«А я все время с Аллой. Мы так жили. Мы могли до утра общаться», — прокомментировал шоумен.

Жигалова уточнила, ограждал ли поп-король Пугачеву от общения с другими, на что получила предельно ясный и исчерпывающий ответ.

«Он на то и муж! Я бы тоже самое сделал. Ты жена! Занимайся домом!» — добавил Зверев.

Мужчина подчеркнул, что Алла Борисовна всегда будет для него женщиной, перевернувшей его мир. К слову, он не осуждает звезд, уехавших из России. Сначала селебрити был уверен, что певица переехала в Израиль из-за проблем со здоровьем, но позже понял, что знаменитость просто сделала свой выбор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кому продалась Алла Пугачева.

* — признан иностранным агентом на территории РФ.