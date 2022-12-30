Зверев перестал общаться с Пугачевой из-за Галкина*: «На то он и муж!»

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 49

Зверев перестал общаться с Пугачевой, чтобы не лезть в семью

Зверев перестал общаться с Пугачевой из-за Галкина*: «На то он и муж!»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Селебрити подчеркнул, что исполнительница всегда будет для него женщиной, перевернувшей его мир.

Стилист Сергей Зверев не общается с певицей Аллой Пугачевой из-за ее мужа Максима Галкина*, поскольку не хочет влезать в чужую семью. Об этом он рассказал в интервью Алене Жигаловой.

«Женщина вышла замуж, у них двое детей — семья. Я с какого перепуга?» — вопрошает парикмахер.

По его словам, когда исполнительница была замужем за коллегой по цеху Филиппом Киркоровым, последний все время гастролировал.

«А я все время с Аллой. Мы так жили. Мы могли до утра общаться», — прокомментировал шоумен.

Жигалова уточнила, ограждал ли поп-король Пугачеву от общения с другими, на что получила предельно ясный и исчерпывающий ответ.

«Он на то и муж! Я бы тоже самое сделал. Ты жена! Занимайся домом!» — добавил Зверев.

Мужчина подчеркнул, что Алла Борисовна всегда будет для него женщиной, перевернувшей его мир. К слову, он не осуждает звезд, уехавших из России. Сначала селебрити был уверен, что певица переехала в Израиль из-за проблем со здоровьем, но позже понял, что знаменитость просто сделала свой выбор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кому продалась Алла Пугачева.

* — признан иностранным агентом на территории РФ.

-2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
71.98
0.65 76.08
0.42
Ждет беда: кому категорически нельзя надевать амулет или наносить тату с ...

Последние новости

1:48
Ида Галич показала самую постыдную часть тела: «Не идеальные, но мои!»
1:21
В возрасте 81 года британский модельер Вивьен Вествуд
1:04
Зверев перестал общаться с Пугачевой из-за Галкина*: «На то он и муж!»
0:47
В России смартфоны стали чаще взрываться прямо в руках владельцев
0:30
85-летняя Светлана Немоляева приготовит салаты для семьи в Новый год
0:13
Офис Зеленского: Вашингтон согласен с Киевом о недопустимости компромиссов с РФ

Сейчас читают

Операторы связи предупредили абонентов о предстоящем подорожании
«Страшное дело»: как живет 85-летняя Светлана Немоляева
Как помочь домашнему питомцу пережить праздники
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023