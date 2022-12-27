«Мутная персона»: чиновник рассказал, кому продалась Алла Пугачева

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 1 892

Политик Бородин: Алла Пугачева работает на спецслужбы Запада

«Мутная персона»: чиновник рассказал, кому продалась Алла Пугачева

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Чиновник пообещал рассказать, на кого все это время работала Алла Пугачева.

Мало Алле Пугачевой скандалов, так еще и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил в передаче одного телеканала о том, что артистка работает на западные спецслужбы.

«Да, я заявил на всю страну, на весь мир, что Алла Пугачева сотрудничает с западными спецслужбами. Надеюсь, вы все понимаете, что это было сказано не просто так», — сказал он.

Также он уличил в связях с Западом и других сбежавших из России знаменитостей. По его словам, россиянам стоит чуть подождать и вся правда об этих «мутных» персонах раскроется. Бородин также добавил, что официальные документы, подтверждающие связь артистов с Западом, уже в пути.

Алла Пугачева вместе с мужем уехала в Израиль вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса. Свой отъезд 73-летняя артистка объяснила отпуском и лечением. Сама певица сначала не давала комментариев о политической обстановке, а вот ее супруг Максим Галкин* поддался антироссийским настроениям и сделал ряд провокационных заявлений в адрес России и ее граждан. Это сильно ранило поклонников, которые ценили творчество юмориста.

К началу нового учебного года Алла Пугачева с детьми вернулась в Россию, однако вскоре снова улетела в Израиль. При этом она назвала сограждан «холопами» и «рабами». Россияне после такого выпада призвали певицу больше никогда не возвращаться в страну.

Во второй половине декабря стало известно, что Алла Борисовна оказалась в центре скандала с выдачей гражданства Израиля. Его она получила благодаря мужу, мать которого — еврейка. Но для властей страны важны не только корни, но и вера. А звездная чета не просто сходила в ЗАГС, но и обвенчалась в православной церкви. Это может привести к тому, что Аллу Пугачеву лишат израильского паспорта. Полиция уже задержала сотрудников местной миграционной службы.

* — признан иноагентом в РФ.

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«Мутная персона»: чиновник рассказал, кому продалась Алла Пугачева

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